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В Тульской шахматной гостиной прошло первенство лицея № 1 среди начальных классов
Фото Тульской шахматной гостиной.

В Тульской шахматной гостиной прошло первенство лицея № 1 среди начальных классов

Юные шахматисты определили победителя в турнире.

В Тульской шахматной гостиной в рамках проекта «Шахматы в школах» прошло первенство лицея № 1 среди начальных классов. Всего в турнире приняло участие 25 юных шахматистов, которые прошли отбор внутри своих классов.

В лицее шахматы являются обязательным уроком для начальной школы, также есть кружок для тех, кто хочет заниматься дополнительно.

Соревнования являлись отборочными для попадания в сборную команды лицея № 1 в турниры «Белая ладья» и «Дебют».



Первое место с результатом 5 очков из 5 возможных занял ученик 1 «Б» класса и Тульской шахматной гостиной Амирхан Абдухалик-Заде. Второе место снова у представителя 1 «Б» класса — Льва Кузовлева. Третье место поделили сразу четыре участника, но дополнительные показатели выше поставили ученика 3 «А» класса Дмитрия Полякова.

Помощь в реализации проекта «Шахматы в школах» оказывает Тульская шахматная гостиная, которая предоставила лицею № 1 преподавателя, а также помещение для проведения подобных мероприятий.

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