Куда пропал светофор с перекрестка улиц Кутузова и Гастелло?

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В городской администрации объяснили, что это произошло после ДТП.

В редакцию Myslo обратились уже несколько читателей, которые удивлены исчезновением светофора с перекрестка ул. Кутузова и ул. Гастелло в Туле. Кроме того, они сообщили об отключенном там же светофоре для пешеходов.

В городской администрации нашему корреспонденту объяснили, что на перекрестке произошло ДТП с повреждением светофорной стойки. Сейчас ведутся работы по восстановлению объекта.