Сквер 80-летия обороны Тулы официально открыт

Центральным элементом композиции стала мемориальная стена из стали с мультимедийным экраном. В сквере обустроены пешеходные дорожки, сделано озеленение, обустроена ливневая канализация, сделано освещение и декоративная подсветка. Дополнительно отремонтирован памятник «Зенитчикам 732-го зенитно-артиллерийского полка» и сделана архитектурная подсветка.

Работы синхронизированы с ремонтом фасада здания физкультурно-оздоровительного центра ТулГУ.

Первый замгубернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин:

— Важно, чтобы в городе был мемориал, посвященный дате 80-летия обороны Тулы. Этот сквер не только станет местом для отдыха, но и будет напоминать о героизме защитников города жителям, и в том числе студентам ТулГУ, которые учатся в корпусах неподалеку от сквера.