Фото пресс-службы правительства Тульской области и Алексея Пирязева.
Сквер 80-летия обороны Тулы официально открыт
Благоустройство сквера на пр. Ленина, где проходил передний край обороны осенью 1941 года, завершено.
По словам главы администрации Тулы Дмитрия Миляева, работы проводила организация, выигравшая творческий конкурс на разработку концепции сквера.
Центральным элементом композиции стала мемориальная стена из стали с мультимедийным экраном. В сквере обустроены пешеходные дорожки, сделано озеленение, обустроена ливневая канализация, сделано освещение и декоративная подсветка. Дополнительно отремонтирован памятник «Зенитчикам 732-го зенитно-артиллерийского полка» и сделана архитектурная подсветка.
Работы синхронизированы с ремонтом фасада здания физкультурно-оздоровительного центра ТулГУ.
Первый замгубернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин:
— Важно, чтобы в городе был мемориал, посвященный дате 80-летия обороны Тулы. Этот сквер не только станет местом для отдыха, но и будет напоминать о героизме защитников города жителям, и в том числе студентам ТулГУ, которые учатся в корпусах неподалеку от сквера.
Вот как выглядит сквер днем:
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А вот как в темное время:
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