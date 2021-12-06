После публикации Myslo прокуратура проверила средневековую канализацию в Чернском селе

Фото прокуратуры.

Проверка продолжается, но уже сейчас выявлены нарушения.

Установлено, что, вопреки требованиям законодательства, администрацией муниципального образования Липицкое Чернского района Тульской области не определена организация для обслуживания канализационного колодца по ул. Зеленой в с. Новое Покровское Чернского района.

Из-за ненадлежащей организации водоотведения происходит разлив канализационных вод непосредственно на рельеф местности между жилыми домами.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратура района внесла главе администрации представление. Проверка продолжается.