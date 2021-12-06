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После публикации Myslo прокуратура проверила средневековую канализацию в Чернском селе
Фото прокуратуры.

После публикации Myslo прокуратура проверила средневековую канализацию в Чернском селе

Проверка продолжается, но уже сейчас выявлены нарушения.

После статьи Myslo о жителях Чернского села «Мы уже 30 лет живем со средневековой канализацией в поселке» прокуратура района проводит проверку.
 
Установлено, что, вопреки требованиям законодательства, администрацией муниципального образования Липицкое Чернского района Тульской области не определена организация для обслуживания канализационного колодца по ул. Зеленой в с. Новое Покровское Чернского района.
 
Из-за ненадлежащей организации водоотведения происходит разлив канализационных вод непосредственно на рельеф местности между жилыми домами.
 
С целью устранения выявленных нарушений прокуратура района внесла главе администрации представление. Проверка продолжается.
 
Напомним, жители села пожаловались в редакцию Myslo, что канализация у них течет прямо по жилым улицам, а администрация только «кормит обещаниями».
Галерея
Жители Чернского района: «Мы устали жить со средневековой канализацией в посёлке», Фото: 1
Жители Чернского района: «Мы устали жить со средневековой канализацией в посёлке», Фото: 2
Жители Чернского района: «Мы устали жить со средневековой канализацией в посёлке», Фото: 3
Жители Чернского района: «Мы устали жить со средневековой канализацией в посёлке», Фото: 4
Жители Чернского района: «Мы устали жить со средневековой канализацией в посёлке», Фото: 5
Жители Чернского района: «Мы устали жить со средневековой канализацией в посёлке», Фото: 6
Жители Чернского района: «Мы устали жить со средневековой канализацией в посёлке», Фото: 7
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 16:45 +2
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