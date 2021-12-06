Тулячка попалась на краже курток в Новомосковске

20-летняя ранее судимая девушка сейчас находится под подпиской о невыезде.

В Новомосковске полицейские установили подозреваемую в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В дежурную часть обратился директор одного из спортивных магазинов. Заявитель сообщил, что из магазина были похищены две женские куртки. Ущерб от кражи составил 17 598 рублей.

Изучив записи камер видеонаблюдения, стражи порядка смогли вычислить подозреваемую. Ей оказалась 20-летняя безработная ранее судимая тулячка.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».