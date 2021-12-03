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Жительнице Заречья Вере Братчиковой исполнилось 100 лет

Жительнице Заречья Вере Братчиковой исполнилось 100 лет

В годы Великой Отечественной войны она рыла окопы и работала на заводе.

Тулячка Вера Васильевна Братчикова 1 декабря отметила юбилей — ей исполнилось 100 лет. Великая Отечественная война застала 20-летнюю девушку в Горьковской области. Вместе с мужчинами она трудилась на заводе в тылу, а затем и на фронте — наравне с мужчинами рыла окопы и подносила бойцам снаряды.

С круглой датой Веру Васильевну поздравил депутат Тульской областной Думы Сергей Гребенщиков:

— Символично, что наша встреча состоялась в преддверии важной и знаковой даты — 80-летия обороны Тулы в годы Великой Отечественной войны. Спасибо вам за выдержку, стойкость и волю к жизни. Мы равняемся на вас и гордимся вами! Будьте здоровы! Желаю вам благополучия, семейного тепла и всего самого доброго!

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:10 +9
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