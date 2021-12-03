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Негостеприимная Тула: московские школьники остались без экскурсий, а их родители – без денег
Фото из архива MySlo

Негостеприимная Тула: московские школьники остались без экскурсий, а их родители – без денег

Учащиеся одной из столичных школ планировали посетить оружейную столицу 1-2 ноября, но поездка не состоялась. Деньги им до сих пор не вернули.

В редакцию Myslo обратилась жительница столицы Алёна Сироткина. Она рассказала, что в начале ноября её дочь вместе с классом собиралась в двухдневную туристическую поездку в Тульскую область. Для её организации родительский комитет класса школы № 2107 обратился в «Центр приёма гостей Тульской области».

— Нам обещали насыщенную программу: посещение кремля, Музея оружия, обзорную экскурсию по городу, поездку в Ясную Поляну и музей гармони, ужин и ночёвку в гостевом доме «Европейский», — рассказывает москвичка. — Родители сдали по 10 575 рублей, а общая стоимость путевки составила 261 200 рублей. Эти деньги были переведены на счет, указанный сотрудниками «Центра приёма гостей Тульской области».

Но все планы московских туристов смешал ковид — из-за роста заболеваемости все поездки были отменены, визит не состоялся. Представители принимающей стороны заверили родителей, что деньги будут возвращены, но прошёл уже почти месяц, а этого до сих пор не произошло.

— Индивидуальный предприниматель Леонид Ральянов каждую неделю «кормит завтраками», ссылаясь на некие трудности с переводом денег. Мы уже несколько раз соглашались подождать, но сейчас ситуация вышла за рамки разумного, — считает Алёна.

Напомним, «Центр приёма гостей Тульской области» открылся летом 2018 года, его основателем и первым руководителем был известный тульский предприниматель Роман Агибалов. Спустя несколько месяцев Арбитражный суд Тульской области признал Агибалова банкротом — он задолжал кредиторам более 9 млн рублей.

На официальном сайте «Центра приёма гостей Тульской области» руководителем значится ИП Ральянов Л. А., зарегистрированный в качестве предпринимателя в марте 2018 года. По данным Kartoteka.ru, в 2014 году Л. А. Ральянов был учредителем ещё четырёх фирм, которые на сегодняшний день ликвидированы.

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Автор: Леонид Почекин
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 18:28 +6
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