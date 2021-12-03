В Тульской области ищут потомков героев Великой Отечественной войны
Большинство погибших красноармейцев проходили службу в 330-й стрелковой дивизии.
Новомосковское отделение Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил РФ (НТОМО ОООВ ВС РФ) просит жителей Тульской области оказать помощь в розыске потомков героев Великой Отечественной войны.
Ниже приведена информация о них. Адреса довоенные, возможны ошибки в написании.
Дяденко Сергей Арсентьевич, 1900 г. р., уроженец д. Китовка Тульского района Тульской области. Последнее место службы: 330 СД, 1111
Ермаков Николай Михайлович, 1911 г. р., уроженец г. Тулы. Последнее место службы: 330 СД, 1113
Лазовский Максим Миронович, 1900 г. р., уроженец г. Тулы. Последнее место службы: 330 СД, 1113
Ларин Григорий Петрович, 1901 г. р., уроженец г. Тулы (ул. Красина, д. 6). Жена Татьяна Васильевна. Последнее место службы: 330 СД, 1109
Лобузов (Лабузов на памятнике) Николай Егорович, 1915 г. р. Дата призыва: 13.09.1941, Привокзальный РВК, Тульская обл., г. Тула, Привокзальный р-н. Последнее место службы: 330 СД, 1109
Мозясечков (Мозасечков) Михаил Иванович, 1900 г. р. Тульская обл., Тульский р-н, г. Тула. Родственники — Дорофеева Елизавета Ивановна. Последнее место службы: 330 СД, 1113
Можаев Егор Степанович. Тульская обл., Зареченский р-н, Триупский с/с. Родственники — Екатерина Николаевна. Последнее место службы: 330 СД, 1109
Некмазов Николай Федорович, 1920 г. р. Тульская обл., Тульский р-н, Ленинский район, ст. Босово. Мать — Евгения Михайловна. Последнее место службы: 330 СД, 1113
Носков Петр Иванович, 1900 г. р. Тульская обл., Тульский р-н, д. Строково. Родственники — Потапова Васса Федоровна. Последнее место службы: 330 СД, 1113
Пашутин Александр Андреевич, 1904 г. р. Тульская обл., Тульский р-н, с. Хитровщино, г. Тула, Заречье, ул. Горького д. 229. Родственники — Клавдия Михайловна. Последнее место службы: 330 СД, 1109
Семенов Александр Иванович, 1901 г. р. Тульская обл., Тульский р-н, д. Сазоновка. Последнее место службы: 330 СД, 1111
Скрипкин (Скрепких) Андрей Григорьевич, 1900 г. р. Место рождения: Рязанская обл., Сапожковский р-н. Место призыва: Пролетарский РВК, Тульская обл., г. Тула, Пролетарский р-н. Последнее место службы: 330 СД, 1113
Орлов Лев Владимирович, 1924 г. р. Тульская обл., Тульский р-н, г. Тула, ул. Максима Горького, 8−81. Последнее место службы: 330 СД, 1113
Ходырева Елена Михайловна, 1918 г. р. Место рождения: Тульская обл., г. Тула, ул. Тургенева д. 74, кв. 8. Место призыва: Центральный РВК, Тульская обл., г. Тула, Центральный р-н. Последнее место службы: 784 БАО. Дата выбытия:
Бабкин Алексей Васильевич, 1900 г. р. Тульская обл., Ленинский р-н, Коптевский с/с. Родственники — Мария. Последнее место службы: 330 СД, 1109
Вытягов (Востягов на памятнике) Иван Васильевич, 1902 г. р. Тульская обл., Ленинский р-н, с. Борщевка. Родственники — Ольга Петровна. Последнее место службы: 330 СД, 1109
Голышев Андрей Васильевич, 1904 г. р. Тульская обл., Ленинский р-н, Рождественский с/с, д. Андреевка (Кадущенка). Адрес жены: с. Борщевка, Марфа Петровна. Дата выбытия: __.01.1942 Причина выбытия: пропал без вести. Место захоронения: Новомосковский р-н, с. Спасское, братская могила.
Дергабузов Михаил Дмитриевич, 1904 г. р. Тульская обл., Ленинский р-н, Алешинский с/с. Родственники — Домна. Последнее место службы: 330 СД, 1109
Корнюхов Степан Дмитриевич, 1908 г. р. Место рождения: Орловская обл., Расовский р-н, Пионерский с/с. Место призыва: Ленинский РВК, Тульская обл., Ленинский р-н. Адрес жены: Ленинский район, пос. Рождественский, Пелагея Михайловна. Последнее место службы: 330 СД, 1113
Марьин Павел Васильевич, 1903 г. р. Тульская обл., Ленинский р-н, д. Долги. Родственники — Ольга Васильевна. Последнее место службы: 330 СД, 1111
Одиноков Михаил Владимирович, 1904 г. р. Тульская обл., Ленинский р-н, дер. Исакино. Родственники — Евдокия. Последнее место службы: 330 СД, 1109
Огородников Василий Андреевич, 1914 г. р. Тульская обл., Ленинский р-н. Адрес жены: Моровецкий район, д. Дьяконово, Ксения Федоровна. Последнее место службы: 330 СД, 1113
Федоров Василий Евдокимович, 1900 г. р. Место рождения: Тульская обл., Ленинский р-н, д. Батищево. Дата призыва: Ленинский РВК, Тульская обл., Ленинский р-н. Дата выбытия: __.12.1941. Причина выбытия: пропал без вести. Место захоронения: восточная окраина г. Михайлова, воинское захоронение № 1.
Если вы знаете родственников кого-либо из этих людей, звоните по телефону 8 (910) 947−93−35, Владимир Юрьевич Шулковский.