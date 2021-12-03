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В Тульской области ищут потомков героев Великой Отечественной войны

В Тульской области ищут потомков героев Великой Отечественной войны

Большинство погибших красноармейцев проходили службу в 330-й стрелковой дивизии.

Новомосковское отделение Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил РФ (НТОМО ОООВ ВС РФ) просит жителей Тульской области оказать помощь в розыске потомков героев Великой Отечественной войны.

Ниже приведена информация о них. Адреса довоенные, возможны ошибки в написании.

Дяденко Сергей Арсентьевич, 1900 г. р., уроженец д. Китовка Тульского района Тульской области. Последнее место службы: 330 СД, 1111 СП Погиб 20.01.1942 в д. Выползово Смоленской области. Похоронен: Новомосковский р-н, д. Ново-Яковлевка, братская могила № 19.

Ермаков Николай Михайлович, 1911 г. р., уроженец г. Тулы. Последнее место службы: 330 СД, 1113 СП Погиб 10.12.1941 в д. Алексеевке Кимовского р-на Тульской области. Похоронен: Новомосковский р-н, д. Ново-Яковлевка, братская могила № 19.

Лазовский Максим Миронович, 1900 г. р., уроженец г. Тулы. Последнее место службы: 330 СД, 1113 СП Погиб 07.12.1941 в г. Михайлове Рязанской области. Похоронен: воинское захоронение № 1 на «Черной Горе».

Ларин Григорий Петрович, 1901 г. р., уроженец г. Тулы (ул. Красина, д. 6). Жена Татьяна Васильевна. Последнее место службы: 330 СД, 1109 СП Погиб 12.12.1941 в п. Шахте 19, г. Донского Тульской области. Похоронен: воинское захоронение № 1 на «Черной Горе».

Лобузов (Лабузов на памятнике) Николай Егорович, 1915 г. р. Дата призыва: 13.09.1941, Привокзальный РВК, Тульская обл., г. Тула, Привокзальный р-н. Последнее место службы: 330 СД, 1109 СП Дата выбытия: 12.1941. Место захоронения: Новомосковский р-н, с. Спасское, братская могила 6.

Мозясечков (Мозасечков) Михаил Иванович, 1900 г. р. Тульская обл., Тульский р-н, г. Тула. Родственники — Дорофеева Елизавета Ивановна. Последнее место службы: 330 СД, 1113 СП Дата выбытия: 06.12.1941. Причина выбытия: убит. Первичное место захоронения: Рязанская обл., Михайловский р-н, д. Лукьяновка. Место захоронения: восточная окраина г. Михайлова, воинское захоронение № 1.

Можаев Егор Степанович. Тульская обл., Зареченский р-н, Триупский с/с. Родственники — Екатерина Николаевна. Последнее место службы: 330 СД, 1109 СП Дата выбытия: 08.07.1942. Причина выбытия: погиб. Первичное место захоронения: Смоленская обл., Кировский р-н, Мало-Песочинский с/с, д. Малая Песочня. Место увековечения: Новомосковский р-н, с. Спасское, братская могила.

Некмазов Николай Федорович, 1920 г. р. Тульская обл., Тульский р-н, Ленинский район, ст. Босово. Мать — Евгения Михайловна. Последнее место службы: 330 СД, 1113 СП Дата выбытия: 12.12.1941. Причина выбытия: пропал без вести. Место выбытия: Тульская обл., Сталиногорский г/с, д. Иван-Озеро. Место захоронения: Новомосковский р-н, д. Ново-Яковлевка, братская могила № 19.

Носков Петр Иванович, 1900 г. р. Тульская обл., Тульский р-н, д. Строково. Родственники — Потапова Васса Федоровна. Последнее место службы: 330 СД, 1113 СП Дата выбытия: 04.12.1941. Причина выбытия: убит. Первичное место захоронения: Рязанская обл., Михайловский р-н, д. Лукьяновка. Место захоронения: восточная окраина г. Михайлова, воинское захоронение № 1.

Пашутин Александр Андреевич, 1904 г. р. Тульская обл., Тульский р-н, с. Хитровщино, г. Тула, Заречье, ул. Горького д. 229. Родственники — Клавдия Михайловна. Последнее место службы: 330 СД, 1109 СП Дата выбытия: 12.12.1941. Причина выбытия: пропал без вести. Место выбытия: Тульская обл., Донской р-н, д. Кожанка. Место захоронения: г. Донской, п. Шахта 19, братская могила № 4.

Семенов Александр Иванович, 1901 г. р. Тульская обл., Тульский р-н, д. Сазоновка. Последнее место службы: 330 СД, 1111 СП Дата выбытия: до 15.05.1942. Причина выбытия: пропал без вести. Место выбытия: Тульская обл., Сталиногорский г/с, д. Иван-Озеро. Место захоронения: восточная окраина г. Михайлова, воинское захоронение № 1.

Скрипкин (Скрепких) Андрей Григорьевич, 1900 г. р. Место рождения: Рязанская обл., Сапожковский р-н. Место призыва: Пролетарский РВК, Тульская обл., г. Тула, Пролетарский р-н. Последнее место службы: 330 СД, 1113 СП Дата выбытия: 07.12.1941. Причина выбытия: убит. Первичное место захоронения: Тульская обл., г. Тула. Место захоронения: восточная окраина г. Михайлова, воинское захоронение № 1.

Орлов Лев Владимирович, 1924 г. р. Тульская обл., Тульский р-н, г. Тула, ул. Максима Горького, 8−81. Последнее место службы: 330 СД, 1113 СП Дата выбытия: 10.12.1941. Причина выбытия: погиб. Место выбытия: Рязанская обл., Михайловский р-н, д. Лукьяновка. Место захоронения: Новомосковский р-н, д. Ново-Яковлевка, братская могила № 19.

Ходырева Елена Михайловна, 1918 г. р. Место рождения: Тульская обл., г. Тула, ул. Тургенева д. 74, кв. 8. Место призыва: Центральный РВК, Тульская обл., г. Тула, Центральный р-н. Последнее место службы: 784 БАО. Дата выбытия: 24.11.1941. Причина выбытия: погибла. Первичное место захоронения: Рязанская обл., Михайловский р-н, г. Михайлов, одиночная могила. Место захоронения: восточная окраина г. Михайлова, воинское захоронение № 1.

Бабкин Алексей Васильевич, 1900 г. р. Тульская обл., Ленинский р-н, Коптевский с/с. Родственники — Мария. Последнее место службы: 330 СД, 1109 СП Дата выбытия: 12.12.1941. Причина выбытия: погиб. Место выбытия: Тульская обл., Донской р-н, д. Кожанка. Место захоронения: г. Донской, мкр. Задонье, ул. Ленина, братская могила № 5.

Вытягов (Востягов на памятнике) Иван Васильевич, 1902 г. р. Тульская обл., Ленинский р-н, с. Борщевка. Родственники — Ольга Петровна. Последнее место службы: 330 СД, 1109 СП Дата выбытия: 12.12.1941. Причина выбытия: погиб. Место выбытия: Тульская обл., Донской р-н, д. Кожанка. Место захоронения: г. Донской, мкр. Задонье, ул. Ленина, братская могила № 5.

Голышев Андрей Васильевич, 1904 г. р. Тульская обл., Ленинский р-н, Рождественский с/с, д. Андреевка (Кадущенка). Адрес жены: с. Борщевка, Марфа Петровна. Дата выбытия: __.01.1942 Причина выбытия: пропал без вести. Место захоронения: Новомосковский р-н, с. Спасское, братская могила.

Дергабузов Михаил Дмитриевич, 1904 г. р. Тульская обл., Ленинский р-н, Алешинский с/с. Родственники — Домна. Последнее место службы: 330 СД, 1109 СП Дата выбытия: 12.12.1941. Причина выбытия: погиб. Место выбытия: Тульская обл., Донской р-н, д. Кожанка. Место захоронения: г. Донской, мкр. Задонье, ул. Ленина, братская могила № 5.

Корнюхов Степан Дмитриевич, 1908 г. р. Место рождения: Орловская обл., Расовский р-н, Пионерский с/с. Место призыва: Ленинский РВК, Тульская обл., Ленинский р-н. Адрес жены: Ленинский район, пос. Рождественский, Пелагея Михайловна. Последнее место службы: 330 СД, 1113 СП Дата выбытия: 07.12.1941. Причина выбытия: пропал без вести. Место выбытия: Рязанская обл., Михайловский р-н, г. Михайлов. Место захоронения: восточная окраина г. Михайлова, воинское захоронение № 1.

Кочерук Г. А., 1910 г. р. Место рождения: Кировская обл., Умановский р-н. Место призыва: Ленинский РВК, Тульская обл., Ленинский р-н. Родственники — Клавдия Александровна. Последнее место службы: 330 СД, 1113 СП Дата выбытия: 07.12.1941. Причина выбытия: пропал без вести. Место выбытия: Рязанская обл., Михайловский р-н, г. Михайлов. Место захоронения: восточная окраина г. Михайлова, воинское захоронение № 1.

Марьин Павел Васильевич, 1903 г. р. Тульская обл., Ленинский р-н, д. Долги. Родственники — Ольга Васильевна. Последнее место службы: 330 СД, 1111 СП Дата выбытия: 12.12.1941. Причина выбытия: пропал без вести. Место выбытия: Тульская обл., Донской р-н, д. Кожанка. Место захоронения: г. Донской, п. Шахта 19, братская могила № 4.

Одиноков Михаил Владимирович, 1904 г. р. Тульская обл., Ленинский р-н, дер. Исакино. Родственники — Евдокия. Последнее место службы: 330 СД, 1109 СП Дата выбытия: 12.12.1941. Причина выбытия: погиб. Место выбытия: Тульская обл., Донской р-н, д. Кожанка. Место захоронения: г. Донской, мкр. Задонье, ул. Ленина, братская могила № 5.

Огородников Василий Андреевич, 1914 г. р. Тульская обл., Ленинский р-н. Адрес жены: Моровецкий район, д. Дьяконово, Ксения Федоровна. Последнее место службы: 330 СД, 1113 СП Дата выбытия: 18.01.1942. Причина выбытия: пропал без вести. Место выбытия: Тульская обл., д. Шишлово, около Новомосковский р-н, д. Ново-Яковлевка, братская могила № 19.

Федоров Василий Евдокимович, 1900 г. р. Место рождения: Тульская обл., Ленинский р-н, д. Батищево. Дата призыва: Ленинский РВК, Тульская обл., Ленинский р-н. Дата выбытия: __.12.1941. Причина выбытия: пропал без вести. Место захоронения: восточная окраина г. Михайлова, воинское захоронение № 1.

Если вы знаете родственников кого-либо из этих людей, звоните по телефону 8 (910) 947−93−35, Владимир Юрьевич Шулковский.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:50 +3
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