Остановка во мраке: Когда в Кочаках сделают освещение на трассе

Фото пользователя Reallok

Жители Ясной Поляны и Кочаков пожаловались на плохое освещение остановки общественного транспорта. А Myslo выяснил, кто за это отвечает.

Жители деревень Ясная Поляна и Кочаки Щекинского района недовольны уличным освещением на остановках.

Пользователь reallook на днях опубликовал пост в «Народном журналисте»:

- Обращение жителей д. Ясная Поляна и д. Кочаки. Вопрос, который нас беспокоит, действительно важный. На остановке «Кочаки» со стороны деревни освещение остановки общественного транспорта работает (фото 4, хотя крайний фонарь, после остановки, не горит). А с другой стороны, напротив, остановка не освещается, хотя столбы там установлены (фото 6) и даже работают, но последние три (включая тот, что должен освещать остановку) почему-то не горят. Хотя, смотрим фото 5, после поворота на д. Кочаки все фонари работают. Смотрим фото 1 — так водитель автолайна видит утром и вечером дорогу. Фото 2 — а где же остановка и люди? А вот же она — фото 4.

Это приносит море проблем — стоя на остановке, не видно, какой автолайн едет — в темноте не разобрать. И водители автолайнов не видят людей на остановке и проезжают мимо.

Остается только кидаться под автобус в надежде, что он тебя заметит, но и не задавит.

Абсолютно невозможно нормально утром уехать на работу так как не видно в темноте какой автобус или автолайн едет — коммерческий или до Трех штыков, не у всех есть подсветка номера на лобовом стекле. Летом было проще: светло, а сейчас, в темноте, целый квест, чтобы сесть на нужный автолайн.

Этот участок трассы оказался федеральным. По информации администрации Щекинского района, остановочный павильон расположен на автодороге М-2 «Крым» (Южный подъезд к городу Тула), которая закреплена на праве оперативного управления за ФКУ Упрдор «Москва-Харьков». Вопрос организации уличного освещения остановочных павильонов в д. Кочаки также относится к компетенции ФКУ Упрдор «Москва-Харьков».

В правительстве пояснили, что вопрос организации освещения этого участка прорабатывается.

Myslo отправил запрос в Упрдор «Москва-Харьков». И вот какой ответ за подписью главного инженера ФКУ мы получили:

- В апреле этого года построено стационарное электрическое освещение на остановочных павильонах в населенном пункте Кочаки на 34 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-2 «Крым» Москва — Тула —Орел- Курск — Белгород — граница с Украиной (южный подъезд к г. Тула).

Со своей стороны ФКУ Упрдор «Москва-Харьков» отправило заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям в АО «ТНС энерго Тула», в компетенции которого находится вопрос о дальнейшем подключении.