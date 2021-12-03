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Умерла актриса Нина Ургант
Кадр из фильма "Белорусский вокзал", "Мосфильм", 1970 год

Умерла актриса Нина Ургант

Её не стало на 93-м году жизни.

В Санкт-Петербурге на 93-м году жизни умерла советская и российская актриса, заслуженная и народная артистка РСФСР Нина Ургант. Множеству зрителей она запомнилась по фильму «Белорусский вокзал», где исполнила знаменитую песню «Десятый наш десантный батальон».

Также на счету актрисы десятки других ролей в фильмах «Волшебная сила», «Осторожно, бабушка!», «Я родом из детства», «Красавец-мужчина». Кроме того, Нина Николаевна более 50 лет прослужила в Александринском театре Санкт-Петербурга, сыграв более 30 ролей.

Нина Ургант – основательница актёрской династии. Её сын Андрей и внук Иван также стали известными деятелями театра и кино.

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вчера, в 22:29 +2
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