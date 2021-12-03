В Туле пройдет концерт группы «Пилот»

Музыканты выступят 10 декабря в 19.00 в Concert Hall. Билеты в продаже – уже на Myslo!

Богатый внутренний мир Ильи Чёрта, вкупе с высоким профессионализмом музыкантов и широким разнообразием в стилистике песен, навсегда закрепили за «Пилотом» особое место в пантеоне русского рока. Каждый их релиз воспринимается поклонниками как откровение, каждая песня — как исповедь, каждое выступление по накалу и подаче — как последнее.

Предстоящий концерт в Туле обещает стать во всех смыслах жарким: зрителей ждёт крутейшая программа с зашкаливающим содержанием хитов и нетленок, а фирменная энергетика любимой команды будет по-настоящему крышесносной!

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