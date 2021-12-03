В Туле пройдет концерт группы «Пилот»
Музыканты выступят 10 декабря в 19.00 в Concert Hall. Билеты в продаже – уже на Myslo!
Богатый внутренний мир Ильи Чёрта, вкупе с высоким профессионализмом музыкантов и широким разнообразием в стилистике песен, навсегда закрепили за «Пилотом» особое место в пантеоне русского рока. Каждый их релиз воспринимается поклонниками как откровение, каждая песня — как исповедь, каждое выступление по накалу и подаче — как последнее.
Предстоящий концерт в Туле обещает стать во всех смыслах жарким: зрителей ждёт крутейшая программа с зашкаливающим содержанием хитов и нетленок, а фирменная энергетика любимой команды будет по-настоящему крышесносной!
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
-
Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной;
-
Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной;
-
Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы"
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
Другие статьи по темам
Событие