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Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок
Фото Алексея Пирязева.

Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок

На площадке туристы смогут получить консультацию о работе музеев, составить маршрут для путешествия и приобрести сладкие сувениры и подарки.

4 августа на площади Восстания в столице региона открылся первый Центр приема гостей Тульской области.

От имени губернатора области гостей приветствовал первый заместитель главы региона Вячеслав Федорищев.

Он отметил, что в Тульской области по поручению Алексея Дюмина большое внимание уделяется развитию туристического потенциала. Губернатор поручил создать в Туле площадки, где гости смогут получить всю необходимую информацию о туристических маршрутах, гостиницах, достопримечательностях, объектах питания, транспорте и мероприятиях, проходящих в нашем регионе.

Центр приема гостей Тульской области создан на условиях государственно-частного партнерства.

Планируется, что в Туле появятся еще две такие площадки.

Руководитель Центра приема гостей региона Роман Агибалов подчеркнул, что основная задача проекта — создать атмосферу гостеприимства и доброжелательности, а его работа пройдет под брендом «Тула — мастерская России».

В самом центре Тулы гости региона смогут получить консультацию о работе музеев, карту-путеводитель по достопримечательностям региона, выбрать предложения от региональных экскурсоводов. Такие маршруты рассчитаны от пары часов до нескольких дней.

Также в Центре можно приобрести Карту гостя — систему лояльности для туристов, предоставляющую путешественникам приятные бонусы, скидки и преференции при посещении местных объектов показа, гостиниц, кафе и ресторанов.

Воспользоваться Картой гостя могут как туристы из других регионов, так и Тульской области. Сейчас Карта гостя представлена в формате однодневной, выходного дня, семейной и недельной.

Информация о партнерах проекта представлена на официальном сайте проекта. Также можно оформить Карту онлайн. Сейчас в проект входят все музеи региона, предоставляющие скидку на посещение до 50%, гостиницы и рестораны. Они были выбраны по итогам проверки тайного покупателя. Директор проекта «Карта гостя» Анна Шевченко рассказала Myslo, что в данный момент ведутся переговоры с центром аренды автомобилей, чтобы у туристов была возможность проехать даже по самым отдаленным точкам нашего региона. Для владельцев Карт организована служба поддержки: 8−800−302−00−71.

В сувенирной лавке туристы смогут выбрать подарки и сувениры, краеведческую и историческую литературу и, конечно, тульские пряники, белевскую пастилу, суворовские конфеты, а еще попробовать ароматный чай из знаменитого тульского самовара.

Центр приема гостей Тульской области работает с 10.00 до 20.00 без выходных.

Галерея
Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок, Фото: 1
Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок, Фото: 2
Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок, Фото: 3
Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок, Фото: 4
Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок, Фото: 5
Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок, Фото: 6
Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок, Фото: 7
Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок, Фото: 8
Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок, Фото: 9
Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок, Фото: 10
Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок, Фото: 11
Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок, Фото: 12
Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок, Фото: 13
Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок, Фото: 14
Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок, Фото: 15
Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок, Фото: 16
Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок, Фото: 17
Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок, Фото: 18
Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок, Фото: 19
Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок, Фото: 20
Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок, Фото: 21
Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок, Фото: 22
Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок, Фото: 23
Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок, Фото: 24
Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок, Фото: 25
Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок, Фото: 26
Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок, Фото: 27
Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок, Фото: 28
Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок, Фото: 29
Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок, Фото: 30
Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок, Фото: 31
Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок, Фото: 32
Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок, Фото: 33
Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок, Фото: 34
Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок, Фото: 35
Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок, Фото: 36
Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок, Фото: 37
Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок, Фото: 38
Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок, Фото: 39
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Автор: Юлия Гришина, вчера, в 17:30 0
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