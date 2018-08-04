Центр приема гостей Тульской области: экскурсии, подарки и карта скидок

Фото Алексея Пирязева.

На площадке туристы смогут получить консультацию о работе музеев, составить маршрут для путешествия и приобрести сладкие сувениры и подарки.

4 августа на площади Восстания в столице региона открылся первый Центр приема гостей Тульской области.

От имени губернатора области гостей приветствовал первый заместитель главы региона Вячеслав Федорищев.

Он отметил, что в Тульской области по поручению Алексея Дюмина большое внимание уделяется развитию туристического потенциала. Губернатор поручил создать в Туле площадки, где гости смогут получить всю необходимую информацию о туристических маршрутах, гостиницах, достопримечательностях, объектах питания, транспорте и мероприятиях, проходящих в нашем регионе.

Центр приема гостей Тульской области создан на условиях государственно-частного партнерства.

Планируется, что в Туле появятся еще две такие площадки.

Руководитель Центра приема гостей региона Роман Агибалов подчеркнул, что основная задача проекта — создать атмосферу гостеприимства и доброжелательности, а его работа пройдет под брендом «Тула — мастерская России».

В самом центре Тулы гости региона смогут получить консультацию о работе музеев, карту-путеводитель по достопримечательностям региона, выбрать предложения от региональных экскурсоводов. Такие маршруты рассчитаны от пары часов до нескольких дней.

Также в Центре можно приобрести Карту гостя — систему лояльности для туристов, предоставляющую путешественникам приятные бонусы, скидки и преференции при посещении местных объектов показа, гостиниц, кафе и ресторанов.

Воспользоваться Картой гостя могут как туристы из других регионов, так и Тульской области. Сейчас Карта гостя представлена в формате однодневной, выходного дня, семейной и недельной.

Информация о партнерах проекта представлена на официальном сайте проекта. Также можно оформить Карту онлайн. Сейчас в проект входят все музеи региона, предоставляющие скидку на посещение до 50%, гостиницы и рестораны. Они были выбраны по итогам проверки тайного покупателя. Директор проекта «Карта гостя» Анна Шевченко рассказала Myslo, что в данный момент ведутся переговоры с центром аренды автомобилей, чтобы у туристов была возможность проехать даже по самым отдаленным точкам нашего региона. Для владельцев Карт организована служба поддержки: 8−800−302−00−71.

В сувенирной лавке туристы смогут выбрать подарки и сувениры, краеведческую и историческую литературу и, конечно, тульские пряники, белевскую пастилу, суворовские конфеты, а еще попробовать ароматный чай из знаменитого тульского самовара.

Центр приема гостей Тульской области работает с 10.00 до 20.00 без выходных.