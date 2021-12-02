Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 246 случаев заболевания и 12 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 246 случаев коронавируса, 230 человек выздоровели, 12 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 68 457 жителей региона, 60 100 вылечились, 3922 умерли.
Ситуация с коронавирусом в России следующая:
сегодня, в 12:29, 4 236 0
вчера, в 11:39, 20 1451 -4
вчера, в 10:55, 34 1958 -5
30 ноября, в 20:39, 193 3170 -15
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