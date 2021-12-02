Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 246 случаев заболевания и 12 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

Ситуация с коронавирусом в России следующая:

Всего с начала пандемии ковидом заразились 68 457 жителей региона, 60 100 вылечились, 3922 умерли.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 246 случаев коронавируса, 230 человек выздоровели, 12 скончались.

сегодня, в 12:29,

сегодня, в 12:29, 4 236 0