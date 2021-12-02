Тульский и Калужский театры юного зрителя обменяются спектаклями

Калужский театр юного зрителя сыграет на сцене Тульского ТЮЗа сказку «Как коза Марта за счастьем ходила». Этим спектаклем калужский театр открыл свой 56-й сезон в сентябре 2020 года.

На премьере присутствовал автор пьесы — известный драматург Андрей Кружнов. Постановка главного режиссёра Калужского ТЮЗа Михаила Визгова — это увлекательная музыкальная история с нешуточной интригой.

Тульский ТЮЗ в этот день покажет маленьким калужанам спектакль «Королевская корова». Постановка с успехом идет в Туле с 2018 года.

Ее уже посмотрело более 25 тысяч мальчишек и девчонок из Тульской, Рязанской и Московской областей.

— Это пьеса о счастье, — подчеркивает режиссер-постановщик Алексей Чуков. — О том, как в обычном королевстве, где принцесса грустит, король в депрессии, фрейлина от всего этого устала, а стражник устал от того, что фрейлина его не любит, появляется Корова… Но не простая, а особенная.

Она приносит всем счастье, постепенно переворачивая жизнь королевства с ног на голову.

Исполнительница роли Коровы Тамара Лучихина — одна из тех актрис, которые не дают режиссеру заскучать. Она каждый раз придумывает что-то новенькое. Работая над спектаклем, мы поняли, что истинное счастье заключается в том, чтобы сделать счастливым другого. «Королевская корова» — веселый яркий и драйвовый спектакль, который развлечёт любого зрителя!

Два детских театра не впервые проводят обменные гастроли. Так в 2014 году туляки увидели сказки «Дюймовочка» и «Золушка» в исполнении артистов Калужского ТЮЗа. А калужане посетили постановки Тульского ТЮЗа «Как Кощей Бессмертный на Василисе женился» и «Принц».

В 2019 году в рамках Всероссийского театрального марафона Калужский ТЮЗ представил в Туле постановки «Музей исчезнувших вещей», «Очень простая история» и «Загадка курочки Рябы».