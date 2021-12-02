Тульский и Калужский театры юного зрителя обменяются спектаклями
8 декабря юные тульские зрители смогут увидеть спектакль «Как коза Марта за счастьем ходила».
Калужский театр юного зрителя сыграет на сцене Тульского ТЮЗа сказку «Как коза Марта за счастьем ходила». Этим спектаклем калужский театр открыл свой 56-й сезон в сентябре 2020 года.
На премьере присутствовал автор пьесы — известный драматург Андрей Кружнов. Постановка главного режиссёра Калужского ТЮЗа Михаила Визгова — это увлекательная музыкальная история с нешуточной интригой.
Тульский ТЮЗ в этот день покажет маленьким калужанам спектакль «Королевская корова». Постановка с успехом идет в Туле с 2018 года.
Ее уже посмотрело более 25 тысяч мальчишек и девчонок из Тульской, Рязанской и Московской областей.
— Это пьеса о счастье, — подчеркивает режиссер-постановщик Алексей Чуков. — О том, как в обычном королевстве, где принцесса грустит, король в депрессии, фрейлина от всего этого устала, а стражник устал от того, что фрейлина его не любит, появляется Корова… Но не простая, а особенная.
Она приносит всем счастье, постепенно переворачивая жизнь королевства с ног на голову.
Исполнительница роли Коровы Тамара Лучихина — одна из тех актрис, которые не дают режиссеру заскучать. Она каждый раз придумывает что-то новенькое. Работая над спектаклем, мы поняли, что истинное счастье заключается в том, чтобы сделать счастливым другого. «Королевская корова» — веселый яркий и драйвовый спектакль, который развлечёт любого зрителя!
Два детских театра не впервые проводят обменные гастроли. Так в 2014 году туляки увидели сказки «Дюймовочка» и «Золушка» в исполнении артистов Калужского ТЮЗа. А калужане посетили постановки Тульского ТЮЗа «Как Кощей Бессмертный на Василисе женился» и «Принц».
В 2019 году в рамках Всероссийского театрального марафона Калужский ТЮЗ представил в Туле постановки «Музей исчезнувших вещей», «Очень простая история» и «Загадка курочки Рябы».