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После публикации Myslo и вмешательства прокуратуры в доме инвалида войны отремонтировали крышу
Фото: пресс-служба прокуратуры Тульской области

После публикации Myslo и вмешательства прокуратуры в доме инвалида войны отремонтировали крышу

В отношении гендиректора компании, обслуживающей дом, возбуждено административное дело.

Прокуратура Белевского района провела проверку на основании публикации Myslo о многочисленных протечках, которые происходят в квартире 86-летнего инвалида Великой Отечественной войны Петра Семёновича Соловьева из Белёва. Уточняется, что инвалидом он стал из-за увечья, полученного в детстве и связанного с боевыми действиями. 

Установлено, что управляющая компания ООО «Жилкомсервис» ненадлежащим образом содержит дом № 72 по ул. Советской. Из-за этого кровля протекает, а осадки попадают в квартиру пенсионера. Прокурор района направил коммунальщикам представление о немедленном проведении ремонтных работ. Оно уже исполнено.

Кроме того, в отношении генерального директора ООО «Жилкомсервис» прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.22 КоАП РФ «Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов».

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:44 +5
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Место
Тульская областьБелев
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