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В Белёве в квартире ветерана ВОВ протекает крыша
Фото: tula.chp

В Белёве в квартире ветерана ВОВ протекает крыша

Звонки в управляющую компанию результатов не дают.

В Instagram-паблике Tula.Chp один из пользователей рассказал о непростой ситуации, в которой оказался житель Белёва, инвалид и ветеран Великой Отечественной войны Пётр Семёнович Соловьев.

По словам автора поста, в квартире дедушки, расположенной по адресу: ул. Советская, д. 72, кв. 7, постоянно протекает кровля.

«Каждый раз её приходят ремонтировать и после ремонта ничего не помогает! Какой раз заливаем соседей!» – жалуется автор и уточняет, что сотрудники управляющей компании, обслуживающей дом, не отвечают на звонки.

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Тульская областьБелёв
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