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Тульские полицейские спасли жизнь пенсионерке
Изображение Sabine van Erp с сайта Pixabay

Тульские полицейские спасли жизнь пенсионерке

У пожилой женщины случился инсульт, она не смогла сама ни выйти из дома, ни вызвать врачей.

В дежурную часть отдела полиции «Центральный» обратилась социальный работник. Она рассказала, что ухаживает за 82-летней пенсионеркой и регулярно посещает ее на дому. В один из таких визитов пожилая женщина не открыла ей дверь и не ответила на телефонный звонок.

Почувствовав беду, женщина обратилась за помощью в полицию. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, правоохранители, в соответствии с установленной законом процедурой, открыли дверь в квартиру и обнаружили хозяйку лежащей на полу.

Она была в сознании, но не могла внятно говорить и с трудом двигалась. Полицейские немедленно вызвали женщине скорую помощь. По предварительным данным, причиной такого состояния мог стать инсульт. Пенсионерка не смогла дотянуться до телефона и позвать на помощь соседей.

Счёт шёл на минуты, но, благодаря бдительности соцработницы и оперативным действиям полицейских, тулячку удалось спасти. Она находится в больнице.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:17 +4
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Тула
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