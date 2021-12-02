ГИБДД предупреждает туляков о снежных заносах на дорогах

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Будьте внимательны и осторожны, берегите себя и окружающих!

С вечера 2 декабря и в ближайшие дни на территории Тульской области ожидается ухудшение погодных условий – обильное выпадение мокрого снега, местами гололедица, возможно образование снежных заносов. Всё это может вызвать осложнение дорожно-транспортной обстановки.

В сложных метеорологических условиях водители должны выбирать скорость движения, позволяющую полностью контролировать ситуацию на скользкой и обледенелой дороге. Госавтоинспекторы рекомендуют неопытным водителям воздержаться от поездок, особенно на дальние расстояния.

Начинающие водители нередко попадают в ДТП именно при ухудшении погодных условий, поскольку не обладают необходимыми навыками вождения в сложных дорожных ситуациях.

Кроме того, полицейские напоминают о необходимости использования зимней резины. При отрицательных температурах летние шины начинают терять свои свойства, резина затвердевает, ухудшается сцепление с дорогой. Будьте особенно внимательны в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.

Помните: перед началом поездки все стекла транспортного средства должны быть расчищены от наледи и снега. Движение с заснеженными стеклами и зеркалами очень опасно. Кроме того, не забывайте проверять, очищены ли у вас фары и задние фонари.

Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Вы можете обращаться по телефонам: