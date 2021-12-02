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Какие дома Тулы останутся без электроэнергии 3 декабря

Какие дома Тулы останутся без электроэнергии 3 декабря

Публикуем список адресов.

Отключения пройдут с 9.00 до 18.00 здесь:

  • ул. Кутузова, 69-95 (нечётн.),
  • ул. Нестерова, 42-62 (чётн.), 47-61 (нечётн.),
  • ул. Панфиловцев, 26, 30-44 (чётн.), 25-37 (нечётн.),
  • ул. Краснодонцев, 38-59,
  • ул. Маргелова, 65, 66, 70, 82, 62,
  • Калужское шоссе, 3-а, 2-а,
  • Тополиный пр-д,
  • Соловьиный пр-д,
  • ул. Лесная опушка,
  • Мясново: 5-й Полюсный пр-д, 1-15 (нечётн.), 2, 4, 8-а, 10, 12, 21, 33,
  • 9-й пр-д, 2-а-д, 2-6 (чётн.),
  • 10-й пр-д, 1-а, 1-б, 1-в, 1-к, 1-7 (нечётн.), 2-а-д, 2-8 (чётн.),
  • 18-й пр-д, 21, 27, 33, 35, 43, 40-64 (чётн.),
  • ул. Полюсная, 9-а, 11, 8-22 (чётн.),
  • 6-й Полюсный пр-д, 11,
  • 11-й пр-д, 1-а-в, 2-в, 7-а, 1-7 (чётн.),
  • 12-й пр-д, 1-в, 1-д, 3-7 (нечётн.), 8,
  • 16-й пр-д, 2-22 (чётн.), 5-а, 5-25 (нечётн.),
  • 17-й пр-д, 1-28,
  • ул. В. Выселковая, 28-66 (чётн.), 28-а, 25-67 (нечётн.),
  • ул. Чмутова, 84, 88,
  • ул. Н. Выселковая, 2-42 (чётн.), 2-а, 2-б, 1-43 (нечётн.),
  • 4-й Клинской пр-д, 1-12, 8-а,
  • 3-й Клинской пр-д, 5, 9,
  • п. Южный: ул. Первомайская, 1-10,
  • ул. Транспортная, 5-9,
  • ул. Станционная, 5-17,
  • п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 1-15 (нечётн.),
  • ул. Кирпичная, 29-а, 16-30 (чётн.), 17-29 (нечётн.).
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +1
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