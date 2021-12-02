новости
новости
Регистрация
Тулячка отсудила у магазина 22 тысячи рублей за некачественную обувь
Фото: proza.ru

Тулячка отсудила у магазина 22 тысячи рублей за некачественную обувь

Разбирательство проводилось с участием специалистов Роспотребнадзора.

В марте прошлого года жительница областной столицы купила в магазине ООО «Рандеву» обувь из натуральной кожи стоимостью более 6000 рублей. Уже через день обновка «расклеилась». Сотрудники магазина заявили клиентке, что фабричных дефектов нет, и отказались возвращать деньги.

Женщина за свой счёт провела независимую экспертизу, которая подтвердила, что обувь не соответствовала требованиям нормативных документов, а технология её изготовления была грубо нарушена. Но даже после этого магазин не стал возвращать деньги за покупку.

Женщина обратилась в Управление Роспотребнадзора по Тульской области. Специалисты ведомства подали в суд иск с просьбой обязать продавца вернуть деньги, выплатить неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. Эти требования были удовлетворены. В общей сложности магазин должен выплатить клиентке 22 тысячи рублей.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:53 +11
Другие статьи по темам
Событие
Управление Роспотребнадзора по Тульской областинекачественный товарсудзащита прав потребителя
Место
Тульская областьТула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие дома Тулы останутся без электроэнергии 3 декабря
Какие дома Тулы останутся без электроэнергии 3 декабря
Туляков приглашают на спектакль «Сниму квартиру»
Туляков приглашают на спектакль «Сниму квартиру»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.