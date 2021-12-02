Тулячка отсудила у магазина 22 тысячи рублей за некачественную обувь

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В марте прошлого года жительница областной столицы купила в магазине ООО «Рандеву» обувь из натуральной кожи стоимостью более 6000 рублей. Уже через день обновка «расклеилась». Сотрудники магазина заявили клиентке, что фабричных дефектов нет, и отказались возвращать деньги.

Женщина за свой счёт провела независимую экспертизу, которая подтвердила, что обувь не соответствовала требованиям нормативных документов, а технология её изготовления была грубо нарушена. Но даже после этого магазин не стал возвращать деньги за покупку.

Женщина обратилась в Управление Роспотребнадзора по Тульской области. Специалисты ведомства подали в суд иск с просьбой обязать продавца вернуть деньги, выплатить неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. Эти требования были удовлетворены. В общей сложности магазин должен выплатить клиентке 22 тысячи рублей.