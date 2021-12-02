В Туле районным больницам передали «поликлиники на колесах»

Они состоят из кабинетов флюорографии, маммографии, гинекологии, функциональной диагностики и лаборатории.

2 декабря губернатор Алексей Дюмин передал сотрудникам районных больниц три новых передвижных медицинских комплекса. «Поликлиники на колесах» будут работать при больницах Новомосковска, Суворова и Ефремова.

Комплексы оснащены современным диагностическим оборудованием. Они состоят из кабинетов флюорографии, маммографии, гинекологии, функциональной диагностики и лаборатории.

Глава региона напомнил, что сейчас в Тульской области уже работает два полностью укомплектованных мобильных комплекса.

- Практика выездных медосмотров хорошо себя зарекомендовала. Очень важно, чтобы жители отдаленных районов имели возможность своевременно пройти необходимое обследование, получить качественную медицинскую помощь, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава региона поблагодарил социальных партнеров — компании «Транснефть» и «Новатэк» — за серьезный вклад в развитие здравоохранения области.

Заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков подчеркнул, что ключевая задача комплексов — проведение диспансеризации жителей сельских районов, в основном, людей преклонного возраста. Многие из них живут далеко от медицинских учреждений.

Так, к Ефремовской больнице прикреплены 30 тысяч жителей Ефремова, Воловского, Каменского и Куркинского районов. Время в пути до самых отдаленных населенных пунктов — около 1 часа. По словам главного врача больницы Вячеслава Голубенко, на новом комплексе бригада специалистов будет выезжать в муниципалитеты дважды в неделю.