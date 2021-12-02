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В Туле районным больницам передали «поликлиники на колесах»

В Туле районным больницам передали «поликлиники на колесах»

Они состоят из кабинетов флюорографии, маммографии, гинекологии, функциональной диагностики и лаборатории.

2 декабря губернатор Алексей Дюмин передал сотрудникам районных больниц три новых передвижных медицинских комплекса. «Поликлиники на колесах» будут работать при больницах Новомосковска, Суворова и Ефремова.

Комплексы оснащены современным диагностическим оборудованием. Они состоят из кабинетов флюорографии, маммографии, гинекологии, функциональной диагностики и лаборатории.

Глава региона напомнил, что сейчас в Тульской области уже работает два  полностью укомплектованных мобильных комплекса.

- Практика выездных медосмотров хорошо себя зарекомендовала. Очень важно, чтобы жители отдаленных районов имели возможность своевременно пройти необходимое обследование, получить качественную медицинскую помощь, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава региона поблагодарил социальных партнеров — компании «Транснефть» и «Новатэк» — за серьезный вклад в развитие здравоохранения области.

Заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков подчеркнул, что ключевая задача комплексов — проведение диспансеризации жителей сельских районов, в основном, людей преклонного возраста. Многие из них живут далеко от медицинских учреждений.

Так, к Ефремовской больнице прикреплены 30 тысяч жителей Ефремова, Воловского, Каменского и Куркинского районов. Время в пути до самых отдаленных населенных пунктов — около 1 часа. По словам главного врача больницы Вячеслава Голубенко, на новом комплексе бригада специалистов будет выезжать в муниципалитеты дважды в неделю.

Галерея
Сотрудникам районных больниц передали передвижные медицинские комплексы, Фото: 1
Сотрудникам районных больниц передали передвижные медицинские комплексы, Фото: 2
Сотрудникам районных больниц передали передвижные медицинские комплексы, Фото: 3
Сотрудникам районных больниц передали передвижные медицинские комплексы, Фото: 4
Сотрудникам районных больниц передали передвижные медицинские комплексы, Фото: 5
Сотрудникам районных больниц передали передвижные медицинские комплексы, Фото: 6
Сотрудникам районных больниц передали передвижные медицинские комплексы, Фото: 7
Сотрудникам районных больниц передали передвижные медицинские комплексы, Фото: 8
Сотрудникам районных больниц передали передвижные медицинские комплексы, Фото: 9
Сотрудникам районных больниц передали передвижные медицинские комплексы, Фото: 10
Сотрудникам районных больниц передали передвижные медицинские комплексы, Фото: 11
Сотрудникам районных больниц передали передвижные медицинские комплексы, Фото: 12
Сотрудникам районных больниц передали передвижные медицинские комплексы, Фото: 13
Сотрудникам районных больниц передали передвижные медицинские комплексы, Фото: 14
Сотрудникам районных больниц передали передвижные медицинские комплексы, Фото: 15
Сотрудникам районных больниц передали передвижные медицинские комплексы, Фото: 16
Сотрудникам районных больниц передали передвижные медицинские комплексы, Фото: 17
Сотрудникам районных больниц передали передвижные медицинские комплексы, Фото: 18
Сотрудникам районных больниц передали передвижные медицинские комплексы, Фото: 19
Сотрудникам районных больниц передали передвижные медицинские комплексы, Фото: 20
Сотрудникам районных больниц передали передвижные медицинские комплексы, Фото: 21
Сотрудникам районных больниц передали передвижные медицинские комплексы, Фото: 22
Сотрудникам районных больниц передали передвижные медицинские комплексы, Фото: 23
Сотрудникам районных больниц передали передвижные медицинские комплексы, Фото: 24
Сотрудникам районных больниц передали передвижные медицинские комплексы, Фото: 25
Сотрудникам районных больниц передали передвижные медицинские комплексы, Фото: 26
Сотрудникам районных больниц передали передвижные медицинские комплексы, Фото: 27
Сотрудникам районных больниц передали передвижные медицинские комплексы, Фото: 28
Сотрудникам районных больниц передали передвижные медицинские комплексы, Фото: 29
Сотрудникам районных больниц передали передвижные медицинские комплексы, Фото: 30
Сотрудникам районных больниц передали передвижные медицинские комплексы, Фото: 31
Сотрудникам районных больниц передали передвижные медицинские комплексы, Фото: 32
Сотрудникам районных больниц передали передвижные медицинские комплексы, Фото: 33
Сотрудникам районных больниц передали передвижные медицинские комплексы, Фото: 34
Сотрудникам районных больниц передали передвижные медицинские комплексы, Фото: 35
Сотрудникам районных больниц передали передвижные медицинские комплексы, Фото: 36
Сотрудникам районных больниц передали передвижные медицинские комплексы, Фото: 37
Сотрудникам районных больниц передали передвижные медицинские комплексы, Фото: 38
Сотрудникам районных больниц передали передвижные медицинские комплексы, Фото: 39
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Фотограф: Алексей Пирязев
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поликлиника на колесахдиагностический комплекс
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