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Украл пистолет, угрожал застрелить сожительницу: житель Тульской области отправится в колонию особого режима

Украл пистолет, угрожал застрелить сожительницу: житель Тульской области отправится в колонию особого режима

Там он проведет четыре года.

Сегодня, 1 декабря, Суворовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя. Он обвинялся в хищении оружия, угрозе убийством и уклонении от административного надзора.

Судом установлено, что 9 февраля 2019 года пьяный обвиняемый был в гостях у знакомого. Улучив минуту, когда хозяин квартиры вышел, мужчина похитил из шкафа для хранения оружия пистолет Иж-79-9Т, после чего скрылся. Ущерб от его действий составил 12 000 рублей.
 

Чуть позже обвиняемый отправился в кафе-пиццерию загородного клуба, чтобы поговорить с сожительницей, с которой он поссорился утром. Конструктивного разговора у парочки не получилось, и мужчина продемонстрировал сожительнице пистолет, после чего пригрозил, что убьет ее. Женщина восприняла его угрозу реально. Кроме этого, обвиняемый, будучи лицом, освобожденным из мест лишения свободы, должен был соблюдать ряд административных ограничений. Но, вопреки запретам, 13 апреля он уехал из Суворова и скрывался от правоохранителей до июля 2021 года в Санкт-Петербурге.

Приговором суда мужчина признан виновным. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в исправительной колонии особого режима.

До вступления приговора в законную силу мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

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