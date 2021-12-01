Как в Тульской области модернизируют систему обращения с ТКО

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Министр природных ресурсов и экологии региона рассказал, что делается в рамках нацпроекта.

1 декабря министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов провел пресс-конференцию по вопросам реализации в регионе национального проекта «Экология».

Министр напомнил, что во время встречи с губернатором Алексеем Дюминым президент России Владимир Путин отметил тему экологии как одну из наиболее приоритетных для региона.

В рамках нацпроекта в Тульской области реализуются проекты «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистая страна», «Сохранение уникальных водных объектов» и «Сохранение лесов».

В рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» федеральным центром выделено более 5 млн рублей на закупку 456 специализированных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Составлен перечень контейнерных площадок, на которых будут установлены контейнеры для раздельного накопления отходов на первом этапе.

Кроме того, в Тульской области создаются объекты по обращению с ТКО, которые позволят увеличить процент извлекаемых вторичных материальных ресурсов, а также уменьшить объем отходов, направляемых на захоронение. Уже действует такой объект в Дубне, введены в эксплуатацию современный полигон и сортировочная станция в Туле.

В областном центре продолжается строительство комплекса переработки отходов мощностью до 580 тыс. т/год, все работы должны завершиться к 2023 году. В Узловском районе планируется создать индустриальный комплекс обработки, утилизации и размещения ТКО мощностью 300 тыс. т/год. Действующий полигон под Узловой прекращает приём ТКО и будет окончательно закрыт в начале следующего года.

В рамках федерального проекта «Чистая страна» рекультивирована свалка ТКО в Кимовском районе площадью 11 га. Общий объем финансирования составил около 131 млн рублей. Ликвидация свалок включена в Программу социально-экономического развития региона до 2026 года. За последние годы из 33 ликвидировано 23 свалки на общей площади 60 га.

В числе первоочередных и требующих серьезных затрат задач — закрытие и последующая рекультивация полигонов в Туле и Узловском районе, а также в Алексине.

В рамках нацпроекта проводится и расчистка рек в регионе. В 2021 году завершены работы на участках одних из основных водных артерий региона: реки Оки в Белеве (2,5 км) и реки Упы в Одоеве (2 км), начатые в 2020 году. Субвенции из федерального бюджета составили 73,8 млн. рублей. Начались работы по расчистке рек Дон, Скнига и Шиворонь. Из федерального бюджета на эти цели выделено 43,3 млн рублей.

По проекту «Сохранение лесов» основная задача к 2024 году — обеспечить 100-процентный баланс выбытия и воспроизводства лесных ресурсов. Её регион выполнил досрочно. Лесничества оснащаются новой техникой и оборудованием для лесовосстановления и пожарной охраны лесов.

Для достижения основных показателей национального проекта «Экология» министерство активно взаимодействует с крупными предприятиями региона по вопросам обеспечения экологической безопасности. В 2020 году выполнена экологическая модернизация производств на общую сумму 2,4 млрд рублей. До 2024 года 40 предприятий региона запланировали мероприятия на общую сумму 10,5 млрд рублей. По поручению губернатора особое внимание уделено системам пылеподавления на производственных площадках ПАО «Косогорский металлургический завод». В 2020 году выполнены работы по установке системы пылеподавления на рудном дворе доменного цеха, в 2021-м такая система появится и на участке производства щебня.

ПАО «Тулачермет» предусмотрел возможность ускорения работ по ликвидации золо- и шламонакопителей на 2 года, запланированный срок завершения скорректирован с 2026 на 2024 год.

По итогам встречи Алексея Дюмина и Александра Козлова с руководством крупных промышленных предприятий области достигнуты решения о расширении перечня методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ, разработке дорожной карты по оснащению стационарных источников выбросов автоматическими средствами измерения и учета показателей выбросов, создании территориальной системы мониторинга за состоянием окружающей среды.