На ул. Октябрьской в Туле пробка из-за ДТП

Фото: Lexus650

В районе поворота на ул. Максима Горького столкнулись две легковушки.

Днем 1 декабря на ул. Октябрьской в Туле произошло ДТП. Как сообщил корреспонденту Myslo пользователь Lexus650 , напротив дома № 50 столкнулись Volkswagen и Hyundai.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако, из-за участников автоаварии полностью перекрыты сразу две полосы движения в направлении к центру города (актуально по состоянию на момент публикации новости), и из-за этого образовалась пробка, которая растянулась до Московского путепровода.

Также затруднение движения наблюдается и на прилегающих улицах.