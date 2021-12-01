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На ул. Октябрьской в Туле пробка из-за ДТП
Фото: Lexus650

На ул. Октябрьской в Туле пробка из-за ДТП

В районе поворота на ул. Максима Горького столкнулись две легковушки.

Днем 1 декабря на ул. Октябрьской в Туле произошло ДТП. Как сообщил корреспонденту Myslo пользователь Lexus650, напротив дома № 50 столкнулись Volkswagen и Hyundai.
 
 
В результате происшествия никто не пострадал. Однако, из-за участников автоаварии полностью перекрыты сразу две полосы движения в направлении к центру города (актуально по состоянию на момент публикации новости), и из-за этого образовалась пробка, которая растянулась до Московского путепровода.
 
Также затруднение движения наблюдается и на прилегающих улицах.
 
 
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:45 +1
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