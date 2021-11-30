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В колонии-поселении в Бородинском строится овощехранилище
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

В колонии-поселении в Бородинском строится овощехранилище

Новое сооружение позволит обеспечить хранение овощей для нужд всех подведомственных учреждений пенитенциарного ведомства.

Ход строительных работ проконтролировал начальник тульского УФСИН Иван Прокопенко. Уже завершен монтаж фундамента и подготовительные работы по возведению металлических конструкций.

Помещение рассчитано на хранение более 500 тонн картофеля, свеклы и моркови в контейнерах, а также лука — на стеллажах, в перфорированных ящиках. Внутри предусмотрены три локальных помещения с разными параметрами температуры и влажности.

Овощехранилище будет оборудовано новыми системами освещения, вентиляции и современным климатическим оборудованием, механизмами для складирования, сортировки, погрузки и разгрузки. В новых помещениях свежие овощи будут храниться с апреля по июль — это позволит исключить использование сухих овощей при приготовлении пищи для осужденных в летние месяцы.

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