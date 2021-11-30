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Тулячка Дарья Абрамова вышла в четвертьфинал чемпионата России по боксу

Тулячка Дарья Абрамова вышла в четвертьфинал чемпионата России по боксу

Следующий бой девушка проведёт с Диной Богдановой из Магаданской области.

Представительница Тульской области Дарья Абрамова вышла в четвертьфинал чемпионата России по боксу, который проходит в Челябинске.

Наша спортсменка, выступающая в весовой категории до 57 килограммов, единогласным решением судей одержала победу в бою с Дарьей Дмитриевой из Ханты-Мансийского автономного округа.

За выход в полуфинал Дарья Абрамова будет биться с Диной Богдановой из Магаданской области. Поединок состоится 1 декабря, а завершатся соревнования в пятницу, 3 декабря.

 

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Тульская областьЧелябинск
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