Госавтоинспекция предупреждает туляков об ухудшении погодных условий

Фото: Тульская Госавтоинспекция

Водителям стоит быть особенно осторожными и воздержаться от дальних поездок.

В Тульской области сохраняется жёлтый уровень погодной опасности. В ночь на 1 декабря Тульской области ожидается обильный снегопад, гололедица и усиление ветра до 25 метров в секунду.

В сложных метеорологических условиях водители должны выбирать скорость движения, позволяющую полностью контролировать ситуацию на скользкой и обледенелой дороге. Госавтоинспекторы рекомендуют неопытным водителям воздержаться от поездок, особенно на дальние расстояния.

Начинающие водители нередко попадают в ДТП именно при ухудшении погодных условий, поскольку не обладают необходимыми навыками вождения в сложных дорожных ситуациях.

Кроме того, полицейские напоминают о необходимости использования зимней резины. При отрицательных температурах летние шины начинают терять свои свойства, резина затвердевает, ухудшается сцепление с дорогой. Будьте особенно внимательны в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.

Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Вы можете обращаться по телефонам: