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Госавтоинспекция предупреждает туляков об ухудшении погодных условий
Фото: Тульская Госавтоинспекция

Госавтоинспекция предупреждает туляков об ухудшении погодных условий

Водителям стоит быть особенно осторожными и воздержаться от дальних поездок.

В Тульской области сохраняется жёлтый уровень погодной опасности. В ночь на 1 декабря Тульской области ожидается обильный снегопад, гололедица и усиление ветра до 25 метров в секунду.

В сложных метеорологических условиях водители должны выбирать скорость движения, позволяющую полностью контролировать ситуацию на скользкой и обледенелой дороге. Госавтоинспекторы рекомендуют неопытным водителям воздержаться от поездок, особенно на дальние расстояния.

Начинающие водители нередко попадают в ДТП именно при ухудшении погодных условий, поскольку не обладают необходимыми навыками вождения в сложных дорожных ситуациях.

Кроме того, полицейские напоминают о необходимости использования зимней резины. При отрицательных температурах летние шины начинают терять свои свойства, резина затвердевает, ухудшается сцепление с дорогой. Будьте особенно внимательны в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.

Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Вы можете обращаться по телефонам:

  • ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-95-07, 32-95-54,
  • ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым», М-4 «Дон»): 32-32-53, 32-32-54,
  • Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
  • Для связи через WhatsApp и Viber: +7(999)374-36-13.

 

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