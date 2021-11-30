Туляки теряют интерес к загородным земельным участкам

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За год количество объявлений о продаже загородных земельных участков для индивидуального жилищного строительства в Тульской области уменьшилось на 2%, а за последний квартал – втрое больше, сразу на 6%. Спрос на такие участки за год уменьшился на 8%, за квартал – на 10.

На рынке земель сельхозназначения ситуация не сильно лучше – предложение упало за год на 5% (за последний квартал – на 7). Снижение уровня спроса за год тоже составило 5%, а за квартал – аж на 20%.

Средние цены на землю под ИЖС в Тульской области составляют 25000 рублей за сотку (+2% за год), земля сельхозназначения стоит, в среднем, 20000 рублей за сотку (+11%).