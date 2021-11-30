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Какие улицы Тулы 1 декабря останутся без электричества
Изображение Muhammad Abdullah с сайта Pixabay.

Какие улицы Тулы 1 декабря останутся без электричества

Публикуем список адресов.

Плановые работы пройдут с 9.00 до 18.00 по следующим адресам:

  • ул. Кирова, 25,
  • пр-т Ленина, 101,
  • ул. Немцова, 12-38 (чётн.),
  • ул. 3-я Овражная, 4-16 (чётн.),
  • ул. Волоховская, 9-25 (нечётн.),
  • 1-й Волоховский пр-д, 12-48 (чётн.), 21-49 (нечётн.),
  • 2-й Волоховский пр-д, 22-38 (чётн.), 19-33 (нечётн.),
  • ул. 4-я Овражная, 4-16 (чётн.), 1-13 (нечётн.),
  • п. Октябрьский: 13-й пр-д, 1-а, 1-б,
  • 12-й пр-д, 20-44, 20-а-46-а,
  • ул. Речная, 18-70 (чётн.), 17-67 (нечётн.),
  • ул. Карпова, 18-26 (чётн.), 21-31 (нечётн.),
  • Мясново: Одоевское шоссе, 63, 67, 55,
  • ул. Кабакова, 56-74 (чётн.), 53-а, 59, 63,
  • ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6,
  • 9-й пр-д, 6-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.), 12-а, 22-а, 36-а, 38-а,
  • ул. Воздухофлотская, 48-54,
  • 10-й пр-д, 21, 22,
  • 11-й пр-д, 10-39, 13-а, 17-а, 32-а, 30-а, 12-а.
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