Изображение Muhammad Abdullah с сайта Pixabay.
Какие улицы Тулы 1 декабря останутся без электричества
Публикуем список адресов.
Плановые работы пройдут с 9.00 до 18.00 по следующим адресам:
- ул. Кирова, 25,
- пр-т Ленина, 101,
- ул. Немцова, 12-38 (чётн.),
- ул. 3-я Овражная, 4-16 (чётн.),
- ул. Волоховская, 9-25 (нечётн.),
- 1-й Волоховский пр-д, 12-48 (чётн.), 21-49 (нечётн.),
- 2-й Волоховский пр-д, 22-38 (чётн.), 19-33 (нечётн.),
- ул. 4-я Овражная, 4-16 (чётн.), 1-13 (нечётн.),
- п. Октябрьский: 13-й пр-д, 1-а, 1-б,
- 12-й пр-д, 20-44, 20-а-46-а,
- ул. Речная, 18-70 (чётн.), 17-67 (нечётн.),
- ул. Карпова, 18-26 (чётн.), 21-31 (нечётн.),
- Мясново: Одоевское шоссе, 63, 67, 55,
- ул. Кабакова, 56-74 (чётн.), 53-а, 59, 63,
- ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6,
- 9-й пр-д, 6-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.), 12-а, 22-а, 36-а, 38-а,
- ул. Воздухофлотская, 48-54,
- 10-й пр-д, 21, 22,
- 11-й пр-д, 10-39, 13-а, 17-а, 32-а, 30-а, 12-а.
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