Погода в Туле 29 ноября: облачно, холодно, дождливо

Фото из архива Myslo.

Прогноз составлен по данным Гидрометцентра России.

Температура по области +3…+8°C.

Днем облачно, дождь (по данным сайта Гидрометцентра России - 1 мм). Ветер юго-восточный 6-11 м/с.

Ночью местами небольшие осадки (мокрый снег, дождь), в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура по области -1…+4°С.

29 ноября в Тульской области прогнозируется облачная погода с осадками.