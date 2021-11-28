Фото из архива Myslo.
Погода в Туле 29 ноября: облачно, холодно, дождливо
Прогноз составлен по данным Гидрометцентра России.
29 ноября в Тульской области прогнозируется облачная погода с осадками.
Ночью местами небольшие осадки (мокрый снег, дождь), в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура по области -1…+4°С.
Днем облачно, дождь (по данным сайта Гидрометцентра России - 1 мм). Ветер юго-восточный 6-11 м/с.
Температура по области +3…+8°C.
Атмосферное давление 725-730 мм рт. ст.