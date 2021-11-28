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Погода в Туле 29 ноября: облачно, холодно, дождливо
Фото из архива Myslo.

Погода в Туле 29 ноября: облачно, холодно, дождливо

Прогноз составлен по данным Гидрометцентра России.

29 ноября в Тульской области прогнозируется облачная погода с осадками.
 
Ночью местами небольшие осадки (мокрый снег, дождь), в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура по области -1…+4°С.
 
Днем облачно, дождь (по данным сайта Гидрометцентра России - 1 мм). Ветер юго-восточный 6-11 м/с.
 
Температура по области +3…+8°C.
Атмосферное давление 725-730 мм рт. ст. 
 
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 07:00 +4
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