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В Советском районе введут ограничения для транспорта
Фото: moyidorogi.ru

В Советском районе введут ограничения для транспорта

Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

В понедельник, 29 ноября, сотрудники администрации Советского района проведут работы по опиловке деревьев. Для обеспечения безопасности дорожного движения будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта, ограничено движение троллейбусного транспорта с 9.30 до 16.00 по ул. Первомайской, на участке от ул. Фрунзе до ул. Дмитрия Ульянова.

На период производства работ движение троллейбусов маршрута № 4 будет осуществляться по измененной схеме.

Наименование маршрута

Схема движения

4

ст. Южная — пос. Горелки

пр-т Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Октябрьская — Московское шоссе.

 

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ТулаСоветский район
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