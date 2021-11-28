В Советском районе введут ограничения для транспорта
Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.
В понедельник, 29 ноября, сотрудники администрации Советского района проведут работы по опиловке деревьев. Для обеспечения безопасности дорожного движения будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта, ограничено движение троллейбусного транспорта с 9.30 до 16.00 по ул. Первомайской, на участке от ул. Фрунзе до ул. Дмитрия Ульянова.
На период производства работ движение троллейбусов маршрута № 4 будет осуществляться по измененной схеме.
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№
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Наименование маршрута
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Схема движения
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4
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ст. Южная — пос. Горелки
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пр-т Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Октябрьская — Московское шоссе.