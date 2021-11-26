В Туле пройдет конкурс «Мама года — 2021»: знакомимся с финалистками

На финал приглашаются все желающие.

28 ноября в 15.00 в Туле в молодежном центре «Родина» состоится финал городского конкурса «Мама года — 2021». В нем примут участие 10 очаровательных женщин.

Всех желающих приглашают посетить финал. Вход при предъявлении QR-кода или ПЦР-теста, а также удостоверения личности.

Знакомимся с участницами конкурса поближе.

Олеся Товкань, кондитер:

Ольга Новикова, медсестра в клинике «Мать и дитя г. Тула»:

Анастасия Бурак, провизор:

Татьяна Челнокова, учитель химии и биологии:

София Чибисова, волонтер:

Евгения Толмачева, учитель иностранных языков:

Анна Хачатрян, учитель начальных классов:

Виктория Прудникова, студентка сельхозколледжа, будущий ландшафтный дизайнер:

Мария Ворысалова, кондитер:

Анна Демушкина, провизор:

Отметим, что параллельно в официальной группе конкурса ВКонтакте проходит голосование за «Инстадиву». Проголосовать за понравившуюся участницу можно по ссылке.