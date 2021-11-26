«Он мне мешал смотреть телевизор»: в Плавске женщину осудили за убийство сожителя
Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.
В Плавске 46-летняя Людмила М. признана виновной в убийстве сожителя.
Судом установлено, что 13 августа обвиняемая распивала алкоголь в компании 53-летнего сожителя. Парочка поссорилась из-за того, что мужчина мешал женщине смотреть телевизор. Разозлившись на сожителя, обвиняемая ударила его кухонным ножом. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.
Приговором суда женщине назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.
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