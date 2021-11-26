Тула – 13900, Хабаровск – дешевле: как продают «левые» сертификаты о вакцинации

Предложения о покупке сертификата шлют на электронную почту и в мессенджеры.

Туляк Дмитрий Г. работает в крупной тульской компании. На днях прямо на корпоративную почту ему пришло предложение о покупке сертификата о вакцинации.

Дмитрий включился в общение через Telegram. Приводим диалог с мошенниками:

Добрый день! В какую стоимость код? Что требуется вам для оформления?

Здравствуйте! Как вы узнали о нас? В каком регионе проживаете? Для каких целей нужен сертификат?

По почте. Тульская область. На работу.

Понял, сейчас пришлю описание по данной услуге.

После нашей услуги у вас в личном кабинете госуслуг появятся отметки о двух прививках и действующий QR-код, который при сканировании будет подтверждать, что вы прошли вакцинацию Спутник V.

А также у вас будет возможность распечатать электронный сертификат с QR-кодом, который также появится в вашем личном кабинете Госуслуг.

Спутник V.

Сертификат делается за один день, без вашего присутствия, — первая прививка ставится задним числом, вторая в день обращения.

Стоимость:

Хабаровск — 8900 руб. (Оплата после появления отметки о первой прививке в вашем личном кабинете Госуслуг)

***Подойдёт всем, кому сертификат нужен для предъявления QR-кода, независимо в каком городе вы зарегистрированы и проживаете.

Остальные регионы (уточнять наличие) — 13 900 руб. (Оплата после появления отметки о первой прививке в вашем личном кабинете Госуслуг)

***Человек не привязан к конкретному прививочному центру и городу, поэтому теоретически можно сделать прививку в любом медицинском учреждении РФ. В основном, проверяющему важен только факт наличия действующего QR-кода (при сканировании, проверяющий не увидит город вакцинации), который подтверждает, что вы прошли вакцинацию и у вас есть сертификат. А где вы делали, уже никого не интересует, если конечно вы его делаете не для руководства, которое будет пристально проверять и пробивать вас (на практике такое бывает у бюджетников и то редко), тут уже вам должно быть виднее.

Пример, что отображается у проверяющего, после сканирования QR-кода:

Если на работе достаточно только показать QR-код, то проводка через Хабаровск вполне подойдет, — заверил продавец.

Принцип такой: если человеку всё равно, где он получит прививку, можно купить сертификат за 8900 руб. Местом вакцинирования тогда станет Хабаровск. Если же покупателю принципиально, чтобы фиктивная прививка была в конкретном городе, например, в Туле, это выйдет дороже — 13 900 руб.

У продавцов — целые программы лояльности а-ля «приведи друга»:

Мы намеренно скрыли координаты продавцов, чтобы не делать им рекламу. Однако при желании найти их несложно.

Торговля сертификатами — дело подсудное. Обычно продажа «левого» сертификата о вакцинации или выполнение «липовой» прививки квалифицируется либо как мелкое взяточничество, либо как мошенничество. Как с этим явлением борется наша полиция?

В пресс-службе УМВД по Тульской области на запрос Myslo сообщили:

— Управлением МВД России по Тульской области проводится работа по выявлению и предупреждению реализации поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией против коронавирусной инфекции (COVD-19). В период с 1 марта 2020 года на территории региона органами внутренних дел возбуждены и расследуются 18 уголовных дел по различным статьям Уголовного кодекса РФ (ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество»). В ходе расследования следственные органы полиции установят обстоятельства преступной деятельности подозреваемых, а также лиц, способствовавших совершению данных преступлений, которые будут привлечены к установленной законом ответственности.