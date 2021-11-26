Тула – 13900, Хабаровск – дешевле: как продают «левые» сертификаты о вакцинации
Предложения о покупке сертификата шлют на электронную почту и в мессенджеры.
Туляк Дмитрий Г. работает в крупной тульской компании. На днях прямо на корпоративную почту ему пришло предложение о покупке сертификата о вакцинации.
Дмитрий включился в общение через Telegram. Приводим диалог с мошенниками:
Добрый день! В какую стоимость код? Что требуется вам для оформления?
Здравствуйте! Как вы узнали о нас? В каком регионе проживаете? Для каких целей нужен сертификат?
По почте. Тульская область. На работу.
Понял, сейчас пришлю описание по данной услуге.
Пример, что отображается у проверяющего, после сканирования QR-кода:
Если на работе достаточно только показать QR-код, то проводка через Хабаровск вполне подойдет, — заверил продавец.
Принцип такой: если человеку всё равно, где он получит прививку, можно купить сертификат за 8900 руб. Местом вакцинирования тогда станет Хабаровск. Если же покупателю принципиально, чтобы фиктивная прививка была в конкретном городе, например, в Туле, это выйдет дороже — 13 900 руб.
У продавцов — целые программы лояльности а-ля «приведи друга»:
Мы намеренно скрыли координаты продавцов, чтобы не делать им рекламу. Однако при желании найти их несложно.
Торговля сертификатами — дело подсудное. Обычно продажа «левого» сертификата о вакцинации или выполнение «липовой» прививки квалифицируется либо как мелкое взяточничество, либо как мошенничество. Как с этим явлением борется наша полиция?
В пресс-службе УМВД по Тульской области на запрос Myslo сообщили:
— Управлением МВД России по Тульской области проводится работа по выявлению и предупреждению реализации поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией против коронавирусной инфекции (COVD-19). В период с 1 марта 2020 года на территории региона органами внутренних дел возбуждены и расследуются 18 уголовных дел по различным статьям Уголовного кодекса РФ (ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество»). В ходе расследования следственные органы полиции установят обстоятельства преступной деятельности подозреваемых, а также лиц, способствовавших совершению данных преступлений, которые будут привлечены к установленной законом ответственности.