Ветерана-афганца «развели» на квартиру: жителю Тульской области вернули право на жилплощадь

Знакомую ветерана, которая якобы выкупила у него жилье, лишили права собственности. А в действиях сотрудника МФЦ нашли нарушения.

Ранее Myslo рассказал историю жителя Суворова Валерия Лямина. 57-летний ветеран Афганской войны пробыл полноправным хозяином своей жилплощади 2 месяца. А потом узнал, что там прописаны знакомая и ее сын.

В начале 2020 года жена Валерия умерла от онкологии, и мужчина, который является инвалидом третьей группы и которому категорически нельзя употреблять спиртное, безбожно запил. Когда вышел из запоя, узнал, что в его квартире прописаны Екатерина Т. и её несовершеннолетний сын. Якобы он продал квартиру в день похорон жены.

После этого мужчина обратился в суд, который нашёл нарушения в действиях сотрудника МФЦ, который принимал документы купли-продажи. Несмотря на то, что подпись на документе сделана Ляминым [под действием сбивающих факторов, покажет чуть позже экспертиза], сотрудник должен был заметить, что мужчина был пьян и не соображал, что происходит.

Судебный процесс по данному делу длился 9 месяцев и по его итогам суд принял сторону Лямина и решил: