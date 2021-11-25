На тульских водоёмах сотрудники ГИМС проверяют толщину льда

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

По статистике, большинство происшествий на воде приходится на начало зимы. В группе риска – дети и рыбаки.

Для предотвращения происшествий специалисты Государственной инспекции по маломерным судам регулярно проводят контрольные мероприятия и проверяют толщину льда.

Например, на Воронке толщина льда, по состоянию на 25 ноября, составляет менее 5 сантиметров – передвигаться по нему крайне опасно. Безопасным считается лед толщиной не менее 7 сантиметров.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает: соблюдение правил поведения на водных объектах, выполнение элементарных мер безопасности поможет вам сохранить здоровье и жизнь. Не выходите на тонкий лёд, не оставляйте детей без присмотра. Будьте внимательны к своим близким, убедите их не рисковать своими жизнями!