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На тульских водоёмах сотрудники ГИМС проверяют толщину льда
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

На тульских водоёмах сотрудники ГИМС проверяют толщину льда

По статистике, большинство происшествий на воде приходится на начало зимы. В группе риска – дети и рыбаки.

Для предотвращения происшествий специалисты Государственной инспекции по маломерным судам регулярно проводят контрольные мероприятия и проверяют толщину льда.

Например, на Воронке толщина льда, по состоянию на 25 ноября, составляет менее 5 сантиметров – передвигаться по нему крайне опасно. Безопасным считается лед толщиной не менее 7 сантиметров.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает: соблюдение правил поведения на водных объектах, выполнение элементарных мер безопасности поможет вам сохранить здоровье и жизнь. Не выходите на тонкий лёд, не оставляйте детей без присмотра. Будьте внимательны к своим близким, убедите их  не рисковать своими жизнями!

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