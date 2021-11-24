В тульской горбольнице №2 установят лифт

Фото минздрава Тульской области.

В городской клинической больнице № 2 г. Тулы им. Лазарева установят лифт. В пятиэтажном здании дневного стационара на улице Комсомольской завершается капитальный ремонт за счет средств федерального и регионального бюджетов. Также по просьбе жителей здесь появится лифт.

Строительные работы по возведению шахты лифта и пожарной лестницы завершены, идет монтаж подъемного механизма грузоподъемностью до 1000 кг.

В дневном стационаре ежегодно получают медицинскую помощь более 5000 пациентов по терапевтическому, неврологическому, эндокринологическому и хирургическому профилям. Около трети из них — жители старшего возраста.

- Лифт необходим не только для пожилых и маломобильных жителей, но и для транспортировки пациентов с этажа на этаж, — цитирует минздрав заместителя главного врача Екатерину Перепелову.

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в здании отремонтирована кровля, 2, 5 и цокольный этажи здания.

Заменены инженерные сети, окна, капитально отремонтированы стены, потолок и пол, установлена новая сантехника, смонтирована система автоматического пожаротушения.

За счет средств регионального бюджета на 3 и 4 этажах здания ведутся отделочные работы. По завершении ремонта в здании появится новая мебель, будут обеспечены комфортные условия для пациентов.