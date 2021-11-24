Инженер Вячеслав Плотников: Премия имени Мосина для туляка – это символично!

19 ноября 2021 года. Лауреаты премии Мосина Вячеслав Плотников и Светлана Нижник с высокими гостями церемонии.

Премия была учреждена в России в 1902 году, награждение лауреатов проводилось в Санкт-Петербурге и прекратилось после Февральской революции 1917 года. В 1960 году премия была возрождена в Туле, где Мосин создал свой самый знаменитый шедевр – трехлинейную винтовку образца 1891 года. С 1999 года премия присуждается ежегодно.

На торжественной церемонии награждения в 2021 году заместитель министра промышленности и торговли Тульской области, Герой России Максим Синявский отметил, что сегодня премия стала одной из значимых отраслевых общественных наград. За всю историю ее удостоены почти 3000 лауреатов.

В этот день премию имени Мосина получил и творческий коллектив Туламашзавода во главе с руководителем темы Вячеславом Михайловичем Плотниковым, заместителем начальника Машпроизводства-1 по технике АО «АК «Туламашзавод»:

Вячеслав Плотников – Премия имени Мосина для туляка – это символично. Что-то такое из истории веков, душу греет! Мосинскую премию мы получили за совершенствование технологии. В современной жизни к технике предъявляются большие требования, а чтобы техника была на уровне, эти требования надо все время повышать. Наша технология позволяет повысить характеристики стрелкового вооружения на 40-50%. За счет этого мы можем выпускать конкурентоспособную технику, отвечающую всем современным требованиям. Вопросы нам ставят непростые, но мы их решали, решаем и всегда будем решать.

Вячеслав Михайлович работает на предприятии с 1982 года! За это время завод стал для него родным местом. «Не так дом родной, как завод!», – смеется Вячеслав Плотников.

На предприятие он пришел учеником токаря, затем получил высшее образование в Тульском политехническом институте, в 1988 году вернулся на родной завод в технологический отдел инженером-технологом пушечного вооружения.

– С тех пор судьба свела меня с пушками, вот до сих пор ими и занимаюсь. И я счастлив! С 2011 года – заместитель начальника производства по технике. Занимаюсь пушечным вооружением, которое эксплуатируется у нас от Владивостока до Калининграда. Так что жизнь моя полна интересных командировок по всей стране – помогаю осваивать и восстанавливать технику.

В семье Вячеслава Плотникова не он один связан с оборонно-промышленным комплексом. Супруга также работала на предприятии ОПК, а дядя трудился на Туламашзаводе – делал раму для знаменитого мотороллера «Муравей». Так что об этом предприятии Вячеслав слышал с юности.

– Отрадно, что в последние годы на завод потянулась молодежь – яркая, творческая, талантливая! – улыбается Вячеслав Плотников. – Это означает, что у предприятия большое светлое будущее, ведь кадры в ОПК значат очень и очень много. Стабильная работа, достойная заработная плата всегда в срок, отличный коллектив, интересные задачи – всё это и привлекает молодежь на завод.