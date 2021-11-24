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Экологическая катастрофа в Донском: специалисты проводят расследование
Фото из архива MySlo

Экологическая катастрофа в Донском: специалисты проводят расследование

Им предстоит изучить химический состав проб воды, отобранных в реках Бобрик и Дон.

Администрация Донского прокомментировала ситуацию с сильнейшим загрязнением рек Бобрик и Дон. Местные жители сообщили, что в месте слияния рек вода мутная и пенится, а экосистема отравлена. Также эту ситуацию осветил на своём сайте общественный деятель, путешественник, писатель и исследователь Павел Пашков.

Сотрудники администрации г. Донской совместно с представителями прокуратуры, министерства природных ресурсов и экологии региона вышли на место. Были отобраны пробы воды, устанавливается причина загрязнения водного объекта. По итогам расследования будут предприняты меры реагирования к нарушителям.

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