Экологическая катастрофа в Донском: специалисты проводят расследование

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Им предстоит изучить химический состав проб воды, отобранных в реках Бобрик и Дон.

Администрация Донского прокомментировала ситуацию с сильнейшим загрязнением рек Бобрик и Дон. Местные жители сообщили, что в месте слияния рек вода мутная и пенится, а экосистема отравлена. Также эту ситуацию осветил на своём сайте общественный деятель, путешественник, писатель и исследователь Павел Пашков.

Сотрудники администрации г. Донской совместно с представителями прокуратуры, министерства природных ресурсов и экологии региона вышли на место. Были отобраны пробы воды, устанавливается причина загрязнения водного объекта. По итогам расследования будут предприняты меры реагирования к нарушителям.