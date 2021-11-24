Тульский коммерсант не заплатил 59 млн рублей налогов

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Доказательства, собранные сотрудниками тульского СУ СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора 37-летнему руководителю коммерческой фирмы. Мужчина признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По данным пресс-службы ведомства, с января 2018 по март 2019 года обвиняемый организовал фиктивный документооборот, чтобы создать видимость продажи товаров контрагентам. Фактически коммерческая деятельность не велась.

В результате преступных действий коммерсанта в федеральный бюджет не поступило более 59 млн рублей. На имущество фирмы и физических лиц, стоимостью более 37 млн рублей, наложен арест.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержано прокуратурой Пролетарского района Тулы. Суд приговорил злоумышленника к 15 месяцам колонии общего режима.