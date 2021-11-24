Банк России назвал среднюю сумму ипотечного кредита в Тульской области

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В третьем квартале текущего года туляки оформили 4266 кредитов для покупки жилья.

Объем выданной ипотеки вырос на 8,6% и достиг 11,6 млрд рублей. Средний размер ипотечного займа туляков составил 2,7 млн рублей, еще год назад он был на 300 тысяч рублей меньше. Средний срок кредитования – 21 год, средневзвешенная процентная ставка, по состоянию на сентябрь – 7%.

Общий долг жителей Тульской области по ипотеке на начало октября составил более 93 млрд рублей. Доля просроченных кредитов – не более 0,4%, этот показатель один их самых низких в ЦФО.

– Платежная дисциплина у тульских заемщиков традиционно достаточно высокая. При выдаче ссуд банки и микрофинансовые организации рассчитывают показатель долговой нагрузки заемщика – соотношение платежей по кредитам к его доходам.

Если на выплаты по долгам уходит 50% доходов и более, такой ПДН считается чрезмерно высоким. Прежде, чем брать кредит, нужно оценить все риски и принять взвешенное решение, – рекомендует заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.