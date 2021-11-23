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Экологическая катастрофа: туляки сообщили о сильнейшем загрязнении рек Бобрик и Дон

Экологическая катастрофа: туляки сообщили о сильнейшем загрязнении рек Бобрик и Дон

Сообщение распространяют в социальных сетях.

Об этом на своем сайте и в соцсетях сообщил Павел Пашков, российский общественный деятель, путешественник, писатель, исследователь. Ему неравнодушные жители прислали фотографии катастрофы.
 
- 19 ноября 2022 года примерно в 13.50−14.00 жительница Тульской области зафиксировала сильнейшее загрязнение реки Бобрик в месте впадения в реку Дон. Вода мутная, пенится, экосистема отравлена. Это видно невооруженным глазом! — пишет Павел.
 
 
Пашков поделился координатами проведенных съёмок (где зафиксировано загрязнение): 53.993150,38.368018 и 54.002793,38.354121.
 
 
- Загрязнение зафиксировано в месте слияния рек Бобрик и Дон. Бобрик является правым притоком Дона, протекает в Узловском районе Тульской области. Долгое время река подвергается сильнейшему загрязнению не очищенными промышленными и хозяйственно-бытовыми сточными водами города Донской. И естественно, что все это на постоянной основе загрязняет всю экосистему великой реки Дон, которая является одной из ведущих водных артерий России, — пишет Павел. — В 2020 году даже официально на государственном уровне Минприроды РФ признавали, что Дон входит в десятку самых грязных рек России.
 

 

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 14:00 0
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Событие
загрязнениерекаэкологическая катастрофа
Люди
Павел Пашков
Место
Тульская область
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