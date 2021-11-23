Экологическая катастрофа: туляки сообщили о сильнейшем загрязнении рек Бобрик и Дон

- 19 ноября 2022 года примерно в 13.50−14.00 жительница Тульской области зафиксировала сильнейшее загрязнение реки Бобрик в месте впадения в реку Дон. Вода мутная, пенится, экосистема отравлена. Это видно невооруженным глазом! — пишет Павел.

Пашков поделился координатами проведенных съёмок (где зафиксировано загрязнение): 53.993150,38.368018 и 54.002793,38.354121.

- Загрязнение зафиксировано в месте слияния рек Бобрик и Дон. Бобрик является правым притоком Дона, протекает в Узловском районе Тульской области. Долгое время река подвергается сильнейшему загрязнению не очищенными промышленными и хозяйственно-бытовыми сточными водами города Донской. И естественно, что все это на постоянной основе загрязняет всю экосистему великой реки Дон, которая является одной из ведущих водных артерий России, — пишет Павел. — В 2020 году даже официально на государственном уровне Минприроды РФ признавали, что Дон входит в десятку самых грязных рек России.