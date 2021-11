Изображение Thanks for your Like • donations welcome с сайта Pixabay

В Донском больница «забыла» про реабилитацию женщины-инвалида

Из-за неотправленных документов местная жительница не могла получить кресло-коляску.

В Донском Тульской области прокуратура провела проверку по жалобе инвалида на нарушение социальных прав. Выяснилось, что ГУЗ «Донская городская больница № 1» не направила в Главное бюро медико-социальной экспертизы по ТО документы об ампутации у заявительницы конечности. По указанной выше причине Фонд социального страхования не выдал женщине кресло-коляску. Это нарушало права инвалида и причиняло ей неудобства. «В целях защиты прав заявительницы прокуратура города внесла главному врачу учреждения представление, во исполнение требований которого необходимые документы направлены. В настоящее время инвалиду предоставлено необходимое средство реабилитации», — сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области.

