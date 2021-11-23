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В Донском больница «забыла» про реабилитацию женщины-инвалида
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В Донском больница «забыла» про реабилитацию женщины-инвалида

Из-за неотправленных документов местная жительница не могла получить кресло-коляску.

В Донском Тульской области прокуратура провела проверку по жалобе инвалида на нарушение социальных прав. Выяснилось, что ГУЗ «Донская городская больница № 1» не направила в Главное бюро медико-социальной экспертизы по ТО документы об ампутации у заявительницы конечности.
 
По указанной выше причине Фонд социального страхования не выдал женщине кресло-коляску. Это нарушало права инвалида и причиняло ей неудобства.
 
«В целях защиты прав заявительницы прокуратура города внесла главному врачу учреждения представление, во исполнение требований которого необходимые документы направлены. В настоящее время инвалиду предоставлено необходимое средство реабилитации», — сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:45 0
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