В Донском больница «забыла» про реабилитацию женщины-инвалида

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В Донском Тульской области прокуратура провела проверку по жалобе инвалида на нарушение социальных прав. Выяснилось, что ГУЗ «Донская городская больница № 1» не направила в Главное бюро медико-социальной экспертизы по ТО документы об ампутации у заявительницы конечности.

По указанной выше причине Фонд социального страхования не выдал женщине кресло-коляску. Это нарушало права инвалида и причиняло ей неудобства.

«В целях защиты прав заявительницы прокуратура города внесла главному врачу учреждения представление, во исполнение требований которого необходимые документы направлены. В настоящее время инвалиду предоставлено необходимое средство реабилитации», — сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области.