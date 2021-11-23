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Открылась электронная запись в детский сад на Красноармейском проспекте

Открылась электронная запись в детский сад на Красноармейском проспекте

Дошкольное подразделение вошло в состав МБОУ «Центр образования № 23».

Открыта электронная запись в новый шести групповой детский сад на 120 мест для детей от 1 года до 7 лет. Он расположен в Туле на Красноармейском проспекте, 16-в.

По вопросам записи в новое учреждение необходимо обратиться в дошкольное структурное подразделение МБОУ ЦО № 23 по адресу: Тула, ул. Сойфера, д. 5. Телефон: 8 (4872) 56-03-73.

Также можно позвонить специалистам управления образования администрации города по телефону: 8 (4872) 52-98-03 (доб. 732).

 
 
Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:38 +1
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