Открылась электронная запись в детский сад на Красноармейском проспекте

Открыта электронная запись в новый шести групповой детский сад на 120 мест для детей от 1 года до 7 лет. Он расположен в Туле на Красноармейском проспекте, 16-в.

По вопросам записи в новое учреждение необходимо обратиться в дошкольное структурное подразделение МБОУ ЦО № 23 по адресу: Тула, ул. Сойфера, д. 5. Телефон: 8 (4872) 56-03-73 .