Открылась электронная запись в детский сад на Красноармейском проспекте
Дошкольное подразделение вошло в состав МБОУ «Центр образования № 23».
Открыта электронная запись в новый шести групповой детский сад на 120 мест для детей от 1 года до 7 лет. Он расположен в Туле на Красноармейском проспекте, 16-в.
По вопросам записи в новое учреждение необходимо обратиться в дошкольное структурное подразделение МБОУ ЦО № 23 по адресу: Тула, ул. Сойфера, д. 5. Телефон:
Также можно позвонить специалистам управления образования администрации города по телефону:
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