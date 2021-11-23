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Самый необычный арт-объект России: голосуем за инопланетного жука богородицкого токаря!

Самый необычный арт-объект России: голосуем за инопланетного жука богородицкого токаря!

Поддержим нашего земляка.

На сайте Туту.ру проходит голосование за самый необычный арт-объект России. Сегодня, 23 ноября, стартовал седьмой раунд, в котором в борьбу вступил 200-килограммовый стальной арахнид. Инопланетного жука из фильма «Звездный десант» создал богородицкий токарь Алексей Крутоголов. Подробнее – в статье Myslo по ссылке.

Проголосовать за работу мастера можно до 29 ноября по ссылке. Вместе с нашим арт-объектом будут соревноваться:
 
  • диснейленд в поселке (посёлок Пиляндыш, Кировская область),
  • мозаика на весь дом (деревня Марково, Республика Марий Эл),
  • дом с завитками (деревня Тегешево, Республика Чувашия),
  • карета для императрицы (деревня Екатериновка, Ульяновская область),
  • пластиковые шедевры (село Липовка, Пензенская область),
  • поезд в огороде (Нижний Новгород, Нижегородская область),
  • денежное дерево (рабочий поселок Комсомольский, Республика Мордовия).
Что ждет победителя? В 2022 году команда Туту.ру и журналисты крупных российских СМИ организуют экспедицию к объекту, который будет признан самым необычным, чтобы вручить его автору памятный знак победителя конкурса.
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:05 +2
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ТулаБогородицк
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