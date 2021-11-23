Самый необычный арт-объект России: голосуем за инопланетного жука богородицкого токаря!

На сайте Туту.ру проходит голосование за самый необычный арт-объект России. Сегодня, 23 ноября, стартовал седьмой раунд, в котором в борьбу вступил 200-килограммовый стальной арахнид. Инопланетного жука из фильма «Звездный десант» создал богородицкий токарь Алексей Крутоголов. Подробнее – в статье Myslo по ссылке.

Проголосовать за работу мастера можно до 29 ноября по ссылке . Вместе с нашим арт-объектом будут соревноваться:

диснейленд в поселке (посёлок Пиляндыш, Кировская область),

мозаика на весь дом (деревня Марково, Республика Марий Эл),

дом с завитками (деревня Тегешево, Республика Чувашия),

карета для императрицы (деревня Екатериновка, Ульяновская область),

пластиковые шедевры (село Липовка, Пензенская область),

поезд в огороде (Нижний Новгород, Нижегородская область),

денежное дерево (рабочий поселок Комсомольский, Республика Мордовия).