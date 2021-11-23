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Названы самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Туле

Названы самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Туле

О самых привлекательных в плане зарплаты вакансиях рассказал SuperJob.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Туле.
 
Больше всего готовы платить начальнику отдела по подготовке и контролю за исполнением заказов, а также менеджеру по продажам. Им обещают зарплату от 80 тысяч рублей.
 
Главному энергетику предлагают зарплату от 77 000 руб., заведующему аптекой — от 70 000 руб.
 
Замыкает пятерку высокооплачиваемых вакансий директор магазина с зарплатой в диапазоне от 68 107 до 98 756 руб.
 
Должность Предлагаемая зарплата
1 Начальник отдела по подготовке и контролю за исполнением заказов от 80 000 руб.
2 Менеджер по продажам от 80 000 руб.
3 Главный энергетик от 77 000 руб.
4 Заведующий аптекой от 70 000 руб.
5 Директор магазина «Пятерочка» 68 107 — 98 756 руб.

 

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:16 0
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