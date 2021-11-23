Названы самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Туле

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Туле.

Больше всего готовы платить начальнику отдела по подготовке и контролю за исполнением заказов, а также менеджеру по продажам. Им обещают зарплату от 80 тысяч рублей.

Главному энергетику предлагают зарплату от 77 000 руб., заведующему аптекой — от 70 000 руб.

Замыкает пятерку высокооплачиваемых вакансий директор магазина с зарплатой в диапазоне от 68 107 до 98 756 руб.