Названы самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Туле
О самых привлекательных в плане зарплаты вакансиях рассказал SuperJob.
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Туле.
Больше всего готовы платить начальнику отдела по подготовке и контролю за исполнением заказов, а также менеджеру по продажам. Им обещают зарплату от 80 тысяч рублей.
Главному энергетику предлагают зарплату от 77 000 руб., заведующему аптекой — от 70 000 руб.
Замыкает пятерку высокооплачиваемых вакансий директор магазина с зарплатой в диапазоне от 68 107 до 98 756 руб.
|№
|Должность
|Предлагаемая зарплата
|1
|Начальник отдела по подготовке и контролю за исполнением заказов
|от 80 000 руб.
|2
|Менеджер по продажам
|от 80 000 руб.
|3
|Главный энергетик
|от 77 000 руб.
|4
|Заведующий аптекой
|от 70 000 руб.
|5
|Директор магазина «Пятерочка»
|68 107 — 98 756 руб.
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