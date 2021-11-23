Новогодние подарки — ветеранам тульской журналистики!

Эта ежегодная акция направлена на поддержку ветеранов отрасли. И дело тут не столько в материальной составляющей, сколько во внимании к тем, кто создавал и работал в медиа десятки лет тому назад.

«Мы благодарны руководству Союза журналистов, непосредственно председателю Союза Владимиру Соловьеву. Важно постоянно оказывать внимание своим коллегам не только в столице, но и в регионах страны. Все подарки доставлены до адресатов. Тульское региональное отделение Союза также присоединится к этой доброй новогодней акции. Мы обязательно расширим список тех, к кому в ближайшее время придет журналистский Дед Мороз. В меру наших финансовых возможностей мы очень постараемся сделать подобную поддержку ветеранам отрасли системной», — отметил председатель регионального отделения Союза журналистов Тульской области Сергей Белов.