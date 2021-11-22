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Под Тулой нашли клад времен заката Римской империи
Фото: vk.com/tularegion71

Под Тулой нашли клад времен заката Римской империи

Удача улыбнулась археологам Музея-заповедника «Куликово поле».

Всего в 10 километрах от Тулы им удалось отыскать 140 позднеримских бронзовых монет, отчеканенных в конце IV — начале V веков. Клад состоит из монет весом в 1-2 грамма — это стандартная монета позднего Рима и Византии.

Историкам предстоит выяснить судьбу находки, но некоторые предположения уже появились: например, монеты могли принадлежать местным жителям, нанимавшимся в армии римлян и византийцев. 

Сейчас ученые готовятся к детальному изучению тульской находки. Современные методы позволяют исследовать поверхность монет на наноуровне, находя незаметные глазу детали, а также установить происхождение металла.

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Место
Тульская область
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