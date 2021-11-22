Фото из архива MySlo
Какие улицы Тулы будут обесточены 23 ноября
Публикуем список адресов.
Плановые работы пройдут с 9.00 до 17.00 здесь:
- ул. Москвина, 1-37 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
- ул. Газовая, 33-47 (нечётн.),
- пер. Репина, 23, 24, 25, 26, 28, 29,
- ул. Ивана Франко, 23-49 (нечётн.), 12-48 (чётн.),
- ул. Ватутина, 4-50 (чётн.), 5-49 (нечётн.),
- ул. Коминтерна, 2, 4,
- ул. Щепкина, 20-50 (чётн.),
- ул. Вересаева, 130-136 (чётн.),
- ул. Дмитрия Ульянова, 33, 35,
- пер. 2-й Парковый, 1-22,
- ул. 3-я Овражная, 4-16 (чётн.),
- ул. Волоховская, 9-25 (нечётн.),
- 1-й Волоховский пр-д, 12-48 (чётн.), 21-49 (нечётн.),
- 2-й Волоховский пр-д, 22-38 (чётн.), 19-33 (нечётн.),
- ул. 4-я Овражная, 4-16 (чётн.), 1-13 (нечётн.),
- ул. Глухополянская, 3-а, 5-а, 11-а, 19-а, 21-а, 18-а, 28-а, 30-а, 50-а, 50-б, 1-21 (нечётн.), 8-50 (чётн.),
- ул. Ново-Глухополянская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-а, 9, 9-а,
- ул. Гастелло, 1, 1-а,
- п. Октябрьский: • 25-й пр-д, 10 ,12, 14,
- 10-й пр-д, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.),
- 22-й пр-д, 3-26,
- 23-й пр-д, 2-24,
- п. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 2 к., 4 к. 1, 4,
- п. Ново-Октябрьский: ул. Пугачёва, 1-а, 1-б, 1-в, 2-а,
- п. Октябрьский, 41-46, 57, 188, 185, 189, 57-а, 58, 58-а, 59, 60, 101-а, 101-125, 138-б, 154-а, 154-б, 180-184, 190,
- п. Старо-Овсянниково, 2-а,
- Мясново: 5-й Полюсный пр-д, 1-11 (нечётн.), 2, 4,
- 9-й пр-д, 2-а-д, 2-6 (чётн.),
- 10-й пр-д, 1-а, 1-б, 1-в, 1-к, 1-7 (нечётн.), 2-а-г, 2-8 (чётн.),
- 18-й пр-д, 21, 40-48 (чётн.),
- ул. Полюсная, 9-а, 11, 8-22 (чётн.),
- Одоевское шоссе, 63, 67, 55,
- п. Михалково: ул. Белоусова, 2-30 (чётн.), 11-27 (нечётн.), 6-а, 4-а, 15-а,
- ул. Кольцевая, 1, 7, 7-а, 21, 9, 2, 6-а, 32-а, 17, 19, 14-56 (чётн.), 46-а, 30-а,
- п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 1-15 (нечётн.), 9-а,
- ул. Кирпичная, 57-а, 75-а, 12-а, 47-а, 49-а, 25-37 (нечётн.), 49, 53-91 (нечётн.).
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