новости
новости
Регистрация
Какие улицы Тулы будут обесточены 23 ноября
Фото из архива MySlo

Какие улицы Тулы будут обесточены 23 ноября

Публикуем список адресов.

Плановые работы пройдут с 9.00 до 17.00 здесь:

  • ул. Москвина, 1-37 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • ул. Газовая, 33-47 (нечётн.),
  • пер. Репина, 23, 24, 25, 26, 28, 29,
  • ул. Ивана Франко, 23-49 (нечётн.), 12-48 (чётн.),
  • ул. Ватутина, 4-50 (чётн.), 5-49 (нечётн.),
  • ул. Коминтерна, 2, 4,
  • ул. Щепкина, 20-50 (чётн.),
  • ул. Вересаева, 130-136 (чётн.),
  • ул. Дмитрия Ульянова, 33, 35,
  • пер. 2-й Парковый, 1-22,
  • ул. 3-я Овражная, 4-16 (чётн.),
  • ул. Волоховская, 9-25 (нечётн.),
  • 1-й Волоховский пр-д, 12-48 (чётн.), 21-49 (нечётн.),
  • 2-й Волоховский пр-д, 22-38 (чётн.), 19-33 (нечётн.),
  • ул. 4-я Овражная, 4-16 (чётн.), 1-13 (нечётн.),
  • ул. Глухополянская, 3-а, 5-а, 11-а, 19-а, 21-а, 18-а, 28-а, 30-а, 50-а, 50-б, 1-21 (нечётн.), 8-50 (чётн.),
  • ул. Ново-Глухополянская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-а, 9, 9-а,
  • ул. Гастелло, 1, 1-а,
  • п. Октябрьский: • 25-й пр-д, 10 ,12, 14,
  • 10-й пр-д, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.),
  • 22-й пр-д, 3-26,
  • 23-й пр-д, 2-24,
  • п. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 2 к., 4 к. 1, 4,
  • п. Ново-Октябрьский: ул. Пугачёва, 1-а, 1-б, 1-в, 2-а,
  • п. Октябрьский, 41-46, 57, 188, 185, 189, 57-а, 58, 58-а, 59, 60, 101-а, 101-125, 138-б, 154-а, 154-б, 180-184, 190,
  • п. Старо-Овсянниково, 2-а,
  • Мясново: 5-й Полюсный пр-д, 1-11 (нечётн.), 2, 4,
  • 9-й пр-д, 2-а-д, 2-6 (чётн.),
  • 10-й пр-д, 1-а, 1-б, 1-в, 1-к, 1-7 (нечётн.), 2-а-г, 2-8 (чётн.),
  • 18-й пр-д, 21, 40-48 (чётн.),
  • ул. Полюсная, 9-а, 11, 8-22 (чётн.),
  • Одоевское шоссе, 63, 67, 55,
  • п. Михалково: ул. Белоусова, 2-30 (чётн.), 11-27 (нечётн.), 6-а, 4-а, 15-а,
  • ул. Кольцевая, 1, 7, 7-а, 21, 9, 2, 6-а, 32-а, 17, 19, 14-56 (чётн.), 46-а, 30-а,
  • п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 1-15 (нечётн.), 9-а,
  • ул. Кирпичная, 57-а, 75-а, 12-а, 47-а, 49-а, 25-37 (нечётн.), 49, 53-91 (нечётн.).
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 21:52 +2
Другие статьи по темам
Событие
отключение электроэнергииотключение светагде отключат электричествогде в Туле отключат светплановые отключения электричества
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В России могут запретить показ в кино гомосексуальных сцен
В России могут запретить показ в кино гомосексуальных сцен
Под Тулой нашли клад времен заката Римской империи
Под Тулой нашли клад времен заката Римской империи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.