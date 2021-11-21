В Пролетарском районе благоустраивают мемориал «Тулякам-ликвидаторам Чернобыльской катастрофы»

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Пролетарском районе на ул. Калинина благоустраивают территорию мемориала «Тулякам-ликвидаторам Чернобыльской катастрофы».

Напомним, здесь ранее выстроили вторую стену памяти ликвидаторам. Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, 20 ноября специалисты смонтировали и подключили десять светильников — теперь стена будет подсвечиваться, как и первая.

Работы по реконструкции монумента ведутся при участии главного управления администрации города по Пролетарскому территориальному округу.